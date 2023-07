Il nuovo Vlahovic la Fiorentina ce l’ha in casa: alla scoperta di Munteanu

Louis Munteanu può essere la rivelazione della Fiorentina di Vincenzo Italiano nelle prossime annate: andiamo a scoprire tutto del talento della squadra viola di Rocco Commisso

Il campionato italiano di Serie A, nonostante le difficoltà degli ultimi decenni, resta una delle competizioni più ambite a livello mondiale e, senza dubbio, un torneo unico nel suo genere per l’organizzazione e la difficoltà viste le difese sempre attente e pronte in ogni situazione.

In Italia fare gol è più difficile, ma non ditelo a Louis Munteanu, giovanissimo talento della Fiorentina che, nella scorsa stagione, si è laureato campione di Romania da protagonista con la casacca del Farul Constanta. Insomma, un giovane talento che già sa come si vince e che, in qualche modo, potrebbe fare una parte di percorso con la maglia viola simile a quello di Dusan Vlahovic cresciuto e poi esploso fra le mura dell’Artemio Franchi del capoluogo toscano. Dopo una buonissima esperienza in Primavera, Munteanu si è confermato nei senior diventando ormai una certezza anche per un club con le ambizioni della Fiorentina che potrebbe puntare su di lui in qualche occasione in quest’annata da potenziale rivelazione in Serie A.

La Fiorentina punta su Munteanu e Munteanu punta sulla Fiorentina

Alto circa 1,85m, Louis Munteanu è il prototipo del centravanti moderno in grado di agire al meglio sia per la sua fisicità sia per la capacità di gestire il pallone. Sì perché il calciatore rumeno può anche piazzarsi sulla fascia sinistra e partire come ala sinistra, una peculiarità molto interessante per un attaccante che può mettere in serissima difficoltà le difese avversarie. Sono arrivate diverse offerte per il cartellino di Munteanu, ma l’idea è quella di restare con la maglia della Fiorentina.

Il club toscano ha intenzione di puntare sul bomber rumeno, così come l’attaccante classe 2002, aiutato dal suo entourage, ha grande voglia di mettersi in mostra e dare tutto per i colori viola della squadra allenata da Vincenzo Italiano.