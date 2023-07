Thiago Motta, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

L’attuale tecnico del Bologna ha avuto anche una grande carriera da calciatore; Thiago Motta è stato un centrocampista di grande livello.

Nell’ultimo campionato, Thiago Motta ha guidato il Bologna ad un nono posto di pregevole fattura; il club ha mostrato, specialmente in casa, di essere una squadra in grado di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Proprio grazie all’apporto di Thiago Motta, il club rossoblù ha espresso un gioco, a tratti, di altissimo livello. La qualificazione alla Conference League è sfuggita ma non di molto; al Bologna sarebbero bastate un altro paio di vittorie per compiere una piccola impresa.

Il progetto di Thiago Motta, però, è appena iniziato e il Bologna (la prossima stagione) vuole assolutamente dare continuità a quanto fatto lo scorso campionato. La squadra ha le qualità per andarsi a giocare un posto europeo e questo anche grazie alla filosofia di gioco imposta dal proprio allenatore.

In che ruolo ha giocato Thiago Motta?

Prima di intraprendere la carriera da allenatore (e mostrare delle idee decisamente interessanti), Thiago Motta è stato un calciatore di altissimo livello e che, molto spesso, è stato sottovalutato.

Centrocampista centrale dotato di una tecnica fuori dal comune, intelligente tatticamente e con la possibilità di gestire tempi e ritmi di gioco. Resistente, forte fisicamente, abile nel gioco aereo e capace sia nella fase difensiva sia nella proposizione del gioco offensivo.

Tra le caratteristiche principali di Thiago Motta non possiamo non sottolineare la sua incredibile abilità nei passaggi e la dote di leadership; in mezzo al campo, infatti, riusciva ad essere un vero e proprio punto di riferimento per i propri compagni. Ha scritto pagine importantissime nella storia del calcio.

In che squadre ha giocato Thiago Motta?

La carriera di Thiago Motta è stata di altissimo livello; gli inizi lo vedono al Barcellona prima nella seconda squadra e poi nel Barca dei grandi. Grazie alle sue enormi doti tecniche riesce ad imporsi nel centrocampo blaugrana e a diventare uno dei giocatori più importanti per il club spagnolo.

Con la maglia del Barcellona deve anche fare i conti con un pesante infortunio ai legamenti del ginocchio destro. Infortuni che caratterizzano, in negativo, anche la sua stagione all’Atletico Madrid; con i Colchoneros, infatti, subisce un grave problema al menisco interno del ginocchio sinistro.

Saranno solamente sei le partite giocate con il club spagnolo. L’esperienza in Liga si chiude nel 2008 quando si trasferisce al Genoa dove trova la sua prima doppietta in carriera e trascina la squadra alla qualificazione all’Europa League. La vera svolta arriva nel 2009 quando si trasferisce all’Inter; il primo gol, in maglia nerazzurra, viene realizzato nel derby contro il Milan in una gara sempre speciale. A San Siro riesce a togliersi numerose soddisfazioni.

Conclusa l’avventura all’Inter, Thiago Motta si trasferisce al PSG; nel club francese vive gli ultimi anni di carriera Giocatore che, all’interno del mondo calcistico, ha scritto pagine importantissime regalando non poche soddisfazioni ai propri tifosi.

Quanti titoli ha vinto Thiago Motta da giocatore?

Passiamo, ora, al palmares di Thiago Motta; il centrocampista, tra competizioni nazionali e coppe europee, ha vinto numerosi trofei. In Spagna, con il Barcellona, ha vinto due volte la Liga e due volte la Supercoppa spagnola. Per quanto riguarda la Serie A, invece, ha vinto il famoso triplete con l’Inter in una stagione a dir poco entusiasmante.

Il maggior numero di trofei li ha vinti da giocatore del PSG; tra Ligue One, Supercoppa francese, Coppa di Francia e Coppa di lega francese ha portato a casa diciannove trofei. A livello internazionale si è tolto grandi soddisfazioni con la maglia nerazzurra andando a vincere la Champions League (alzata anche al Barcellona) e una Coppa del mondo per club.

Una grande delusione è arrivata nel 2012 quando, con la maglia della nazionale italiana, non è riuscito a conquistare l’Europeo. In finale contro la Spagna, infatti, gli azzurri non hanno potuto fare nulla contro una nazionale troppo più forte.