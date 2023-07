Si rifiuta di giocare: lascia il ritiro senza permesso per essere ceduto

Guerra aperta tra l’ex Barcellona e il suo club: si rifiuta di giocare e lasca il ritiro senza permesso

Guerra aperta in casa Espanyol. Martin Braithwaite, attaccante danese, ha deciso di lasciare il ritiro del club a Marbella. Il giocatore è sotto contratto sino al 2025, ma non è intenzionato a restare nel club di Barcellona e giocare in Segunda Division.

‘Relevo’ ha sottolineato come l’attaccante abbia lasciato senza alcun preavviso il ritiro del club a Marbella. Il giocatore già si era presentato in ritardo in ritiro rispetto ai tempi previsti e ha fatto sapere al club di voler lasciare la società perché non vuole giocare in Segunda Division (la Serie B spagnola). L’ex attaccante del Barcellona starebbe addirittura pensando di ritirarsi in caso di mancata cessione.

Guerra aperta Braithwaite-Espanyol: il danese vuole la cessione

Fran Garaganza, direttore sportivo del club catalano, si è così espresso: “È una sorpresa inaspettata e allo stesso tempo spiacevole. Non è facile vivere questa situazione perché è nuova e non ci è piaciuta per niente”.

Come riferisce ‘Relevo’ Garagarza e Braithwaite si sono incontrati un paio di volte durante il ritiro per discutere della situazione del calciatore, sotto contratto fino al 2025. “Mi ha detto che non voleva essere qui – ha dichiarato il dirigente – Mi ha inoltre detto che non voleva essere qui e voleva trovare una via d’uscita. Ma la situazione è molto chiara: il giocatore ha un contratto con l’Espanyol e per noi è molto importante. Abbiamo parlato con il suo agente e ci ha detto che non è intenzionato a restare, ma non può dirci molto di più”.