Inter, né Morata né Balogun: dalla Serie A l’erede di Lukaku

La formazione nerazzurra sta ricercando un nuovo centravanti dopo la rottura definitiva con il belga

Prosegue a rilento il mercato dell’Inter dopo la cessione ufficiale di André Onana al Manchester United. Il club nerazzurro, nonostante i contatti frequenti degli ultimi giorni, non è ancora riuscito a sbloccare l’approdo di Yann Sommer, obiettivo numero uno dopo la partenza dell’estremo difensore camerunese.

Il portiere svizzero di proprietà del Bayern Monaco non è l’unico profilo seguito dall’Inter tra i pali, considerato il pressing da parte della società anche sul giovanissimo Trubin dello Shakhtar Donetsk. L’impressione è che il club nerazzurro stia aspettando di chiudere l’ingaggio del nuovo portiere prima di tornare ad investire anche in altri reparti. Se in avanti, ad esempio, andrà rimpiazzato l’addio di Romelu Lukaku, a centrocampo va ancora riempita una casella lasciata vuota dalla scadenza del contratto di Gagliardini.

Comprensibilmente, la posizione che genera maggiori aspettative (e preoccupazione) da parte dei tifosi è quella che riguarda il nuovo centravanti. Di nomi, dopo la rottura definitiva con il belga, ne sono stati accostati diversi all’Inter, nonostante un affondo non sia stato ancora fatto. Da un usato sicuro come Alvaro Morata ad un giovane di belle speranze come Balogun dell’Arsenal, passando per il possibile ritorno di fiamma per Paulo Dybala.

Calciomercato Inter, i tifosi puntano su Beto dell’Udinese

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale centravanti sarebbe ideale per il gioco di Simone Inzaghi qualora non arrivasse Dybala.

A trionfare conquistando la fetta maggiore dei voti ricevuti su Telegram è stato Beto, forte attaccante dell’Udinese. Premiata dunque la fisicità del portoghese e soprattutto l’esperienza accumulata nelle ultime due stagioni nel campionato italiano. Alle spalle del centravanti bianconero, i tifosi interisti hanno scelto di puntare sul talento classe 2001 dell’Arsenal, vale a dire Folarin Balogun. A dividersi l’ultimo posto con il 23% dei voti ricevuti, infine, un vecchio pallino come Duvan Zapata dell’Atalanta e lo spagnolo Alvaro Morata.