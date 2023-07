Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 26 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 26 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“La meta è lo scudetto“, la Gazzetta dello Sport apre con l’intervista a Milik: “Stavolta ce la giochiamo col Napoli e le milanesi”. Nuovi Diavoli da sogno: Chukwueze sarà il settimo acquisto del Milan. Thuram, esame da centravanti: l’Inter cerca risposte.

L’apertura del Corriere dello Sport: “La smania di Big Rom“. La Juve, Allegri, la fuga dal Chelsea: i messaggi social di Lukaku. Roma, pista inglese: offerto Calvert-Lewin. Kvara rinnova con il Napoli: ingaggio raddoppiato. Colpo Lazio: arriva Sow dall’Eintracht Francoforte.

Intervista esclusiva a Miretti sul quotidiano Tuttosport: “Fare il Pogba? Sono pronto“. Il giovane centrocampista potrebbe anche restare visti i problemi di Pogba. Ricci, nuovo patto con Cairo: il Toro adesso vuole blindarlo. Luis Alberto grana Lazio: “La pazienza ha un limite”. Atalanta, colpo Toure: l’acquisto più caro.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 26 luglio

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

La telenovela Mbappe riempie le prime pagine in Spagna, l’apertura di AS: “La formula arabe“. La Saudi League mette sul tavolo 700 milioni tra cartellino e ingaggio per l’attaccante in rotta con il Paris Saint-Germain e obiettivo del Real Madrid. Il Mundo Deportivo invece si sofferma sul Barcellona di Xavi: “Por fin Barça“, i blaugrana dopo l’amichevole annullata con la Juventus sfidano nella tournée negli Usa l’Arsenal di Arteta. Esordio per Gundogan.