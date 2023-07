Nuovo aumento di capitale Juve: “Ipotesi inevitabile”

L’annuncio sulla possibile mossa che la società bianconera potrebbe presto mettere in atto

Dopo la rivoluzione totale che ha investito nell’ultimo anno la dirigenza della Juventus e che ha portato ufficialmente alla fine dell’era Agnelli, il club potrebbe presto dare continuità all’operato svolto negli ultimi mesi con una mossa inattesa.

Come annunciato da Luca Momblano su ‘Juventibus’, non si esclude infatti che la nuova proprietà con a capo il presidente Gianluca Ferrero, possa presto decidere di realizzare un nuovo aumento di capitale ritenuto quasi indispensabile: “Sempre più consistenti gli spifferi che parlano di una possibile e forse inevitabile ricapitalizzazione della Juventus. Non la diamo per certa, ma negli ambienti inizia ad essere chiacchierata questa ipotesi”.

Una possibilità concreta, ma che al momento rimane subordinata rispetto alle esigenze di mercato che vedono protagonista il club bianconero. Tra i numerosi casi di mercato ad oggi irrisolti, ad esempio, occupa una posizione di rilievo quella che riguarda Paul Pogba. Gli infortuni che hanno tormentato il centrocampista nella scorsa annata continuano infatti a preoccupare la Juventus. Nonostante il francese sia regolarmente partito insieme alla squadra per la tournée negli Stati Uniti, sulle sue condizioni resta immutata una certa cautela da parte dello staff juventino.

Calciomercato Juventus, nuova offerta per Pogba

Il calciatore, rientrato dalle vacanze con una settimana di anticipo rispetto ai compagni per accelerare il lavoro di recupero, spera di essersi lasciato alle spalle i problemi fisici della scorsa stagione.

La voglia del francese di tornare ad essere determinante è tanta, così come quella di riscattare un periodo poco fortunato. Nel frattempo, però, il nome dell’ex Manchester United continua a risuonare con forza sul mercato, dopo i primi sondaggi ricevuti dall’Arabia Saudita. Stavolta, come annunciato dallo stesso Momblano, qualcosa di nuovo potrebbe muoversi intorno a Pogba da parte di un importante club statunitense.

Questo l’avviso del giornalista: “Non tutti all’interno della Juventus contano su Pogba a partire dal 1° settembre. All’interno dell’entourage del francese continua a muoversi qualcosa, tra le offerte arabe e quella dell’Inter Miami: riflessioni in corso, situazione che può svilupparsi ad agosto. Credo che la Vecchia Signora abbia in testa una soluzione anche in assenza del Polpo”.