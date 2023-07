I numeri 10 più forti della storia della Lazio

Luis Alberto è solo l’ultimo numero dieci della storia della Lazio; il club ha avuto giocatori di assoluto valore con questa maglia.

Nella storia del calcio il numero dieci è decisamente il più importante; generalmente indossato dal giocatore più tecnico e con la capacità di prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà.

Indossare il numero dieci richiede tanta personalità, è un numero importante da cui ci si aspetta tanto all’interno della partita; la Lazio, attualmente, ha Luis Alberto come numero dieci e, in quanto a tecnica, parliamo di un giocatore decisamente superiore alla media. I biancocelesti, nella loro storia, hanno sempre avuto numeri dieci di un certo livello e di un grande spessore tecnico.

Paul Gascoigne

Iniziamo questa speciale classifica con Paul Gascoigne, uno dei numeri dieci più importanti nella storia della Lazio. Poteva giocare sia come centrocampista centrale sia come trequartista alle spalle della prima punta e questo grazie alla sua straordinaria capacità tecnica.

Fisicamente resistente, Paul Gascoigne era molto abile con il dribbling; i suoi passaggi permettevano ai suoi compagni di farsi trovare nella migliore condizione possibile per essere pericolosi nell’area di rigore avversaria. Giocatore che ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi biancocelesti.

Vincenzo D’Amico

Una carriera calcistica passata, quasi interamente, con la Lazio; in biancoceleste ha indossato diversi numeri tra cui anche il numero dieci. Centrocampista offensivo in grado di essere impiegato sia come mezzala offensiva sia come trequartista alle spalle del centravanti.

Giocatore tecnicamente superiore alla media, era decisamente pericoloso nei calci piazzati e tra le sue caratteristiche tecniche non possiamo non menzionare la capacità di regalare assist ai propri compagni.

Roberto Mancini

Uno dei numeri dieci più forti ad aver vestito la maglia della Lazio è stato, senza ombra di dubbio, Roberto Mancini; l’attuale tecnico della nazionale azzurra poteva essere impiegato sia come seconda punta sia come trequartista alle spalle del centravanti e questo per la sua straordinaria capacità tecnica.

Tra i migliori centrocampisti offensivi della sua epoca, era molto abile sia in fase realizzativa sia nell’andare ad assistere i propri compagni permettendo loro di trovarsi nelle migliori condizioni per far male agli avversari.

Hernan Crespo

Nella Lazio ha giocato solamente due stagioni riuscendo, però, a lasciare un ricordo a dir poco indelebile nel cuore dei tifosi biancocelesti. Oltre ad essere stato uno dei migliori numeri dieci della squadra capitolina, è anche stato tra gli attaccanti più forti della sua epoca.

Hernan Crespo era un centravanti dotato di grande fiuto del gol, molto abile nel gioco aereo e con la possibilità di rendersi utili non solo all’interno dell’aerea di rigore avversaria grazie alla sua capacità di attaccare la profondità aiutando i propri compagni.

Dejan Stankovic

Ha vestito la maglia numero dieci della Lazio per una sola stagione ma, in generale, è stato un giocatore capace di lasciare un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi biancocelesti. Nella capitale ha vinto sei trofei tra cui lo scudetto nel 2000 l’ultimo (ad oggi) vinto dalla Lazio.

Giocatore duttile dal punto di vista tattico, poteva ricoprire diversi ruoli dal trequartista (alle spalle della prima punta) alla mezzala fino all’esterno offensivo. Era decisamente pericoloso nei tiri dalla distanza come dimostrato, ad esempio, con il bellissimo gol contro lo Schalke quando vestiva la maglia dell’Inter. Ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi biancocelesti.

Mauro Zarate

Tra i numeri dieci della Lazio non possiamo non citare Mauro Zarate, attaccante che ha vestito la maglia biancoceleste dal 2008 al 2011 andando a vincere una Supercoppa Italiana e due volte la Coppa Italia.

Giocatore estremamente tecnico e anche incredibilmente duttile, poteva ricoprire diverse posizioni nel reparto offensivo biancoceleste anche se preferiva partire dall’esterno per potersi accentrare e concludere a rete.

Felipe Anderson

Attuale numero sette della Lazio, Felipe Anderson ha indossato la maglia numero dieci dal 2015 al 2018. Parliamo di un giocatore con una qualità tecnica superiore alla media; abile nell’uno contro uno, pericolosissimo a campo aperto, riesce a saltare l’uomo con una facilità disarmante andando a creare costantemente la superiorità numerica.

Nella Lazio di Sarri è un giocatore fondamentale; il tecnico, infatti, difficilmente rinuncia a Felipe Anderson, vero e proprio uomo in più nell’attacco biancoceleste. Giocatore che i tifosi biancocelesti non possono non apprezzare.

Luis Alberto

Concludiamo questa speciale classifica con Luis Alberto, attuale numero dieci della Lazio e uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa biancoceleste. Nel sistema di gioco di Sarri, il centrocampista è uno degli elementi fondamentali sia nella costruzione della manovra (è dotato di grandissima tecnica) sia in fase di realizzazione.

Luis Alberto, infatti, riesce a fornire un contributo decisamente importante a livello di gol e assist; avere un giocatore come lui in campo significa poter affidare il pallone ad un calciatore con una tecnica che veramente in pochi possono vantare.