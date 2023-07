Gli allenatori più vincenti della storia della Lazio: uno non se lo ricorda nessuno

L’attuale tecnico della Lazio è Maurizio Sarri; i biancocelesti, nella loro storia, hanno avuto allenatori di assoluto livello.

La Lazio si prepara ad affrontare una stagione decisamente intensa considerando la presenza della Champions League e, di conseguenza, un numero di partite da affrontare nel migliore dei modi. I biancocelesti, per fare bene sia in Serie A sia a livello internazionale, si affidano alla loro guida, Maurizio Sarri.

Il tecnico è riuscito a portare la propria filosofia di gioco con la squadra capace di esprimere un calcio di altissimo livello. I tifosi biancocelesti, ovviamente, sperano di vincere dei trofei nell’era Sarri; nel frattempo andiamo a vedere chi sono i migliori allenatori che si sono seduti sulla panchina della Lazio.

Sven Goran Eriksson

Non possiamo non iniziare questa speciale classifica con Sven Goran Eriksson, primatista di titoli vinti con ben sette successi sulla panchina della Lazio. I tifosi biancocelesti non possono dimenticarsi di un tecnico capace di riportare il club a vincere lo scudetto e, a livello internazionale, di far imporre la propria squadra nella Supercoppa Europea.

Allenatore che prediligeva mettere in campo una squadra corta in grado di far girare palla con una serie infinita di passaggi; tra le sue caratteristiche ricordiamo il pressing alto (nel tentativo di recuperare la sfera il prima possibile) e l’uso delle corsie. Amava sfruttare le caratteristiche fisiche dei suoi giocatori.

Simone Inzaghi

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo Simone Inzaghi prima attaccante e poi allenatore della Lazio; sulla panchina biancoceleste ha vinto tre trofei, una Coppa Italia e due volte la Supercoppa italiana.

Tecnico che ha lasciato, senza ombra di dubbio, un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi biancocelesti; un sistema di gioco, quello di Inzaghi, dove gli esterni hanno un ruolo fondamentale e anche le mezzali devono dare un contributo notevole rappresentando una soluzione offensiva in più nel sistema di gioco della squadra.

Roberto Mancini

Passiamo, ora, a Roberto Mancini; l’attuale tecnico della nazionale azzurra (con cui ha vinto un Europeo) è stato un personaggio importante per la Lazio sia da giocatore sia da allenatore. Sulla panchina dei biancocelesti è stato dal 2002 al 2004 vincendo una Coppa Italia.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche da allenatore, Roberto Mancini è riuscito ad avere una costante evoluzioni; ha iniziato come allenatore che cercava il dominio fisico delle partite diventando un tecnico capace anche di portare un gioco spettacolare con fitte trame di passaggi e ricerca della profondità.

Delio Rossi

Altro allenatore ad aver lasciato un ricordo importante sulla panchina dei biancocelesti è stato, senza nessun dubbio, Delio Rossi; è stato allenatore della Lazio dal 2005 al 2009 andando a vincere una Coppa Italia.

Come tecnico, tra i suoi moduli di gioco preferiti, troviamo il 4-3-3; Delio Rossi ha sempre cercato una filosofia offensiva cercando di fare la partita e andare a dominare l’avversario. Una delle sue caratteristiche è sempre stata la capacità di adattarsi ai giocatori a disposizione.

Davide Ballardini

Una sola stagione sulla panchina della Lazio ma la capacità di entrare nel cuore dei tifosi biancocelesti andando a vincere la Supercoppa battendo, in finale, l’Inter grazie ai gol (nel giro di tre minuti) realizzati da Matuzalem e Rocchi.

A livello di sistema di gioco ama utilizzare il 4-3-1-2 e, anche nella finale della Supercoppa 2009, ha messo in campo questo modulo con un trequartista, Matuzalem, alle spalle delle punte Zarate e Rocchi.

Vladimir Petkovic

Chiudiamo questa speciale classifica con Vladimir Petkovic che non sarà mai dimenticato dai tifosi biancocelesti per un semplice motivo: il tecnico ha vinto la Coppa Italia, 2013, battendo in finale la Roma.

Il successo contro i rivali giallorossi sarà sempre ricordato dai tifosi biancocelesti che conoscono a memoria quella formazione; Petkovic, sulla panchina della Lazio, portò come sistema di gioco il 4-1-4-1 con Klose unica punta e i trequartisti a muoversi continuamente senza dare nessun punto di riferimento alla difesa avversaria.

Un sistema di gioco, che, per ovvi motivi comporta un grande lavoro da parte di tutti i dieci giocatori di movimenti in particolare il giocatore davanti alla difesa che deva dare equilibrio alla squadra ed evitare pericolosi sfilacciamenti tattici.

Petkovic, proprio dal punto di vista tattico, è sempre stato un tecnico molto duttile capace di usare diversi sistemi di gioco andando anche ad adattarsi ai giocatori a disposizione. I tifosi della Lazio non lo dimenticheranno mai.