Coppa Italia, sorteggiato il tabellone: possibili derby ai quarti e in semifinale

Coppa Italia, sorteggiato il tabellone della competizione: sarà una finale senza derby

Sorteggiato il tabellone di Coppa Italia. Le date della competizione erano già state annunciate: ora però è stato il turno del sorteggio. Per quanto riguarda la finale sarà impossibile vedere un derby visto che tutte le squadre delle stracittadine sono dalla stessa parte del tabellone.

Sul lato sinistro ci sono Inter, Fiorentina, Milan e Atalanta, con un eventuale derby possibile solo in semifinale. I nerazzurri potrebbero incontrare una tra Bologna e Verona e, ai quarti, i viola: sarebbe la rivincita dell’ultima finale. A sfidare i toscani la vincente dell’ipotetico derby Bari-Lecce, ma i salentini dovranno superare il Como e i galletti il Parma. Nella parte bassa a sinistra, l’Atalanta potrebbe incrociare il Sassuolo prima di sfidare il Milan, mentre gli uomini di Pioli potrebbero vedersela con l’Udinese, ma attenzione anche a Cagliari e Palermo.

Nella parte destra i quarti di finale potrebbero regalare un ipotetico derby di Roma e una sfida tra Napoli e Juventus. La Lazio potrebbe trovare un ostacolo insidioso come Monza o Genoa, mentre per la Roma potrebbe prospettarsi una rivincita con la Cremonese, Empoli permettendo. La Juve potrebbe affrontare la Sampdoria dell’ex Pirlo o la Salernitana, mentre per il Napoli il rischio maggiore si chiama Torino. In caso di vittoria contro gli azzurri, il quarto di finale potrebbe essere il derby della Mole.