Clamoroso Maxime Lopez, bordata in diretta: ‘spedito’ in tribuna

Sassuolo, la presa di posizione è un messaggio indirizzato a Maxime Lopez: ecco quanto riferito da Giovanni Carnevali ai microfoni di ‘Sky’

Dopo aver chiuso il mese di giugno da autentica protagonista sia in entrata che in uscita, il Sassuolo sta ragionando sul da farsi per capire la fattibilità di quelle operazioni con le quali rinforzare l’organico a disposizione di Alessio Dionisi.

Il nodo cruciale, però, sarà nuovamente rappresentato dalle eventuali partenze. Nelle ultime settimane a caracollare l’attenzione mediatica in casa Sassuolo sono state le voci riguardanti i possibili addii di Maxime Lopez e Berardi. Temi sui quali si è soffermato anche l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, che ha assunto una posizione forte soprattutto sul tema riguardante il centrocampista.

Ecco quanto riferito sull’argomento: “Se ci sono calciatori che non hanno interesse a rimanere con noi, dobbiamo trovare l’opportunità per farli uscire. Non aspettiamo la loro richiesta ma cerchiamo l’opportunità che ci gratificano anche sotto l’aspetto economico. Se un giocatore non resta con noi con piacere, sai quanti posti ho vicino a me per vedere la partita? In questo modo mi spiegano come funziona il gioco del calcio: chi resta con noi deve avere voglia e desiderio e deve essere felicissimo di giocare con noi.”

Sassuolo, Carnevali su Berardi: “Professionista serio, è felice di rimanere con noi”

Di tutt’altro tenore, invece, le parole all’indirizzo di Domenico Berardi, oggetto del desiderio di diversi club ma blindato in maniera importante dal Sassuolo.

Carnevali ha chiosato: “Berardi è felice di rimanere con coi; io ci spero. Mimmo è il nostro campione, si tratta del calciatore più forte della rosa. Ma comunque consideriamo tutto, insieme al calciatore. Ho letto dichiarazioni, ma a noi non è arrivato nulla. Domenico è un professionista serio e un ragazzo straordinario e fantastico: non posso far altro che parlare bene di lui.”