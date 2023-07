Stoppato il colpo dell’Inter, avviso ufficiale: “Così non va bene”

Il club nerazzurro non riesce a sbloccare il mercato dopo l’ultima frenata per il grande obiettivo

Grande protagonista della prima parte di mercato nel campionato italiano, l’Inter si trova adesso in una fase di profondo stallo. Se da una parte la rottura con Romelu Lukaku ha mandato in fumo i piani nerazzurri per l’attacco, dall’altra il club si ritrova ancora a dover rimpiazzare ben due portieri.

Nei giorni scorsi, dopo aver prima salutato l’addio di Samir Handanovic a costo zero, l’Inter ha annunciato la cessione di André Onana al Manchester United per un’operazione da circa 55 milioni di euro. Entrambi i portieri, però, ad oggi non sono ancora stati sostituiti, nonostante la partenza da parte della formazione di Simone Inzaghi verso la tournée in Giappone che vedrà i nerazzurri impegnati in amichevoli di grande prestigio contro Al-Nassr e Paris Saint Germain.

Uno degli obiettivi principali dell’Inter tra i pali, rimane senz’altro Yann Sommer. Il portiere svizzero, convocato dal Bayern Monaco per la tournée in Giappone, è stato momentaneamente bloccato dai bavaresi a causa dell’infortunio più lungo del previsto di Manuel Neuer, come confermato ai media tedeschi dal presidente onorario Uli Hoeness: “Stiamo valutando tutte le sfaccettature del problema e cerchiamo di affrontarlo. Quello che non ci è permesso fare è mettere pressione sulle condizioni di Manuel Neuer pensando che dovrà essere tra i pali alla prima giornata. Se ora dovessimo comprare un portiere costoso, non andrebbe bene neanche questo”.

Calciomercato Inter, fase di stallo per Sommer

L’attendismo sulla cessione di Sommer da parte del Bayern Monaco di certo non agevola i piani dell’Inter sul mercato.

Il club nerazzurro puntava infatti a chiudere quanto prima l’acquisto di Sommer, per tornare a lavorare in un secondo momento sul giovane Trubin con lo Shakhtar Donetsk. L’ultimo annuncio di casa Bayern rallenta ulteriormente le mosse dell’Inter che dovrà dunque affrontare interamente la tournée asiatica facendo affidamento sul solo Raffaele Di Gennaro come nuovo arrivato tra i pali per occupare la casella di terzo portiere e sui giovanissimi Filip Stankovic e Alessandro Calligaris.