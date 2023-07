Leao svela: “Decisione già presa. Sogno di giocare con Mbappe”

Rafael Leao nuovo leader del Milan: dalla maglia numero dieci, alla nuova stagione senza Tonali, Maldini e Ibrahimovic per l’attaccante portoghese

Rafael Leao è pronto a caricarsi sulle spalle il Milan dopo l’addio di Tonali e il ritiro del totem Ibrahimovic.

Il campione portoghese indosserà la dieci e promette fedeltà al ‘Diavolo’ e ai tifosi rossoneri: “Il rinnovo è stato un atto d’amore. La decisione era presa, era solo una questione di timing. Prima volevo la finale di Champions League. Ho firmato per cinque anni, significa che voglio stare qui“, le parole dell’ex Lille alla ‘Gazzetta dello Sport’. Leao prosegue: “Dobbiamo vincere un trofeo. Abbiamo una squadra molto forte. Sono orgoglioso del numero dieci e sarà ancora più bello farlo a San Siro. Non posso fare il paragone con Gullit, mi manca tanto per raggiungere il suo livello”.

Calciomercato Milan, il sogno di Leao: “Voglio giocare con Mbappe”

Leao si sofferma successivamente sugli addii di Tonali e Maldini: “Non mi aspettavo che Sandro andasse via. Non è stato facile perché lui è milanista, gli auguro il meglio. Maldini è stata una sorpresa. Io sono venuto al Milan perché Maldini mi ha chiamato. Forse ci vedremo in futuro”.

Sui nuovo acquisti: “Okafor? Io cerco di aiutare i ragazzi che arrivano. Pulisic è un giocatore forte, che può fare la differenza sia a destra sia a sinistra. Loftus Cheek è forza e potenza, in Serie A non c’è giocatore come lui. Reijnders calcia bene, è forte nel passaggio”. Infine il sogno e un messaggio a un altro fuoriclasse del calcio mondiale: “Con chi sarebbe bello giocare? Mbappe“.