Lazio, altri problemi per Sarri: lo sfogo social fa scattare l’allarme

Problemi in casa Lazio, situazione tesa per Sarri: la stagione non inizia nel migliore dei modi per i biancocelesti

La conclusione dello scorso campionato al secondo posto, con una seconda parte di stagione molto brillante e il ritorno in Champions League, per la Lazio sembrava poter rappresentare un ottimo viatico per una terza annata con Sarri alla guida dai presupposti davvero promettenti. Tuttavia, il periodo estivo sta riservando invece ai biancocelesti scenari non proprio ideali.

Sergej Milinkovic-Savic ha detto addio, irrinunciabile per lui e per il club la proposta dell’Al Hilal. Ma un sostituto del serbo non è ancora stato trovato. Gli arabi, sullo sfondo, stanno tentando anche Ciro Immobile, generando non poca preoccupazione nell’ambiente. Si respira una certa insoddisfazione per il mercato, anche a seguito delle ultime dichiarazioni del presidente Lotito. Da capire quale sia la posizione di Sarri in merito, di certo la situazione per il tecnico potrebbe essere più serena. E adesso, sembra esserci un ulteriore problema a complicare ulteriormente il tutto.

Lazio, il messaggio social di Luis Alberto: cosa succede?

Il nuovo fronte di preoccupazione arriva da Luis Alberto. Il giocatore spagnolo infatti poco fa ha pubblicato una storia su Instagram con un messaggio piuttosto criptico.

“C’è un limite oltre il quale la pazienza smette di essere una virtù”, scrive il calciatore, che del resto è noto per non avere un carattere facile e le polemiche infatti in questi anni non sono mancate. Non ci sono ulteriori riferimenti espliciti al tema di cui stia parlando, ma potrebbe riferirsi – il condizionale è d’obbligo – al rinnovo di contratto, che sta andando per le lunghe. Luis Alberto ha un accordo in essere con la Lazio fino al 2025, ma per ora non c’è ancora stata la fumata bianca per l’estensione.