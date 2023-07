Frattesi o Mkhitaryan: la Serie A si avvicina e all’Inter inizia il ballottaggio

Il nuovo arrivato Davide Frattesi o l’esperto Mkhitaryan: chi sceglierà Simone Inzaghi a centrocampo nel prototipo della sua Inter. Le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro in sede di calciomercato per rinforzare diversi reparti rimasti ancora sguarniti. Partiamo ad esempio dalla porta. Gli addii di tutti e tre gli estremi difensori e l’arrivo del solo Di Gennaro, lasciano due spazi vuoti fra i pali della Beneamata. Nel mirino ci sono Sommer, Trubin e Audero per consegnare una coppia di leader difensivi al tecnico piacentino.

Anche in attacco le incognite sono molte con Lukaku che ha tradito l’Inter ed ora la società meneghina sta lavorando per un’alternativa. Nel mirino ci sono Morata, Balogun e altri profili: chi sarà il nuovo centravanti dei nerazzurri? L’unico reparto che, almeno per il momento, sembra sovraffollato è quello di centrocampo. Le certezze Calhanoglu e Barella sono rimaste, mentre Marcelo Brozovic ha scelto l’Arabia Saudita. Al suo posto è arrivato Davide Frattesi dal Sassuolo. Il giovane cresciuto nella Roma agisce da mezz’ala nella stessa posizione di Henrikh Mkhitaryan che, nella scorsa stagione, è stato un punto cardine del gioco dell’Inter di Simone Inzaghi.

Frattesi o Mkhitaryan: chi metterà Inzaghi al centro dell’Inter

L’armeno e l’italiano si divideranno dunque lo stesso ruolo in campo, ma chi partirà titolarissimo nelle gerarchie di Simone Inzaghi.

A questo quesito si può rispondere soltanto parzialmente visto l’elevato turnover che caratterizza la gestione dell’ex allenatore della Lazio e l’enorme quantità di impegni che l’Inter deve affrontare ogni annata. Frattesi e Mkhitaryan dunque, salvo sorprese, si intercambieranno con una certa frequenza con il primo che potrebbe anche agire a destra a centrocampo per far rifiatare Nicolò Barella, motorino instancabile della mediana nerazzurra.