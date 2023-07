Svolta Lazio, Lotito piazza il colpo in casa Torino: cifre e dettagli

Possibile svolta in arrivo in casa Lazio. Colpo in Serie A da oltre 20 milioni di euro, tutti gli aggiornamenti

La Lazio e Lotito sono in forte pressing per chiudere un importante colpo in Serie A, in casa Torino. Questa settimana potrebbe diventare già decisiva.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il club biancoceleste ha alzato l’offerta per Samuele Ricci. È previsto un nuovo incontro tra Lotito e Cairo a Milano: il patron granata chiede almeno 25 milioni di euro, negli ultimi giorni ha alzato la richiesta a quota 30, ma trattabili.

La Lazio, invece, offre oltre 20 milioni più bonus, con il presidente biancoceleste che conta di chiudere sotto i 25 e potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Cancellieri. I contatti sono continui e in agenda ci sono nuovi incontri. Lotito vuole chiudere in fretta e non ha trovato chiusure da parte del Toro. Vi terremo aggiornati.