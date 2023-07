Mourinho definitivamente ko: visite e firma da 20 milioni

La Roma non è riuscita a regalare a Mourinho il profilo da lui ritenuto ideale per il centrocampo giallorosso.

Dopo l’arrivo a parametro zero di Aouar e Ndicka e i colpi Llorente e Kristensen la Roma va alla ricerca di un altro centrocampista. Non essendo stato riscattato Wjnaldum, Jose Mourinho vorrebbe un calciatore di qualità per puntellare il reparto.

Il nome era quello di Marcel Sabitzer. Il centrocampista del Bayern Monaco, in rientro dal prestito senza troppe fortune al Manchester United della scorsa stagione, era fortemente voluto dall’allenatore portoghese. Capace sia di agire come mezzala che dietro alle punte, avrebbe rappresentato un profilo ideale per le esigenze tattiche della Roma. Il Borussia Dortmund però, come riporta Ruhr ‘Nachrichten’, ha chiuso la trattativa con gli storici rivali, assicurandosi il calciatore. 20 milioni il valore del suo cartellino, con Sabitzer che già oggi svolgerà visite mediche e firmerà il contratto.

Roma, tutto su Renato Sanches

La Roma deve correre ai ripari. Se Sabitzer poteva rappresentare un profilo ideale e particolarmente gradito da Jose Mourinho, potrebbe ora scaldarsi la pista che porta a Renato Sanches.

Il calciatore del Psg, messo in vendita da Luis Enrique, potrebbe diventare l’obiettivo numero uno di Tiago Pinto. A Trigoria sperano di poter rivedere quel calciatore che tanto aveva fatto parlare di sè all’Europeo del 2016, grazie anche al feeling portoghese con Josè Mourinho. Sono attese novità nelle prossime ore, la Roma vuole piazzare un altro colpo dalla Ligue 1.

Leonardo Santini