Lutto nel mondo del calcio, addio a Trevor Francis

Il mondo del calcio, inglese e non solo, piange Trevor Francis: in Italia ha giocato con Sampdoria e Atalanta

Con il Nottingham Forest guidato da Brian Clough aveva vinto due Coppe dei Campioni, siglando tra l’altro il decisivo gol nella vittoria della prima coppa dei ‘Forest’. Trevor Francis è stato una leggenda del calcio inglese, scomparso oggi a 69 anni.

Classe 1954, attaccante nato a Plymouth, Francis ha scritto pagine di storia con la maglia del Brimingham, prima di approdare appunto al Nottingham con cui vinse due Coppe dei campioni, nel 1979-80 e nel 1980-81. Dopo due stagioni con la maglia rossa dei ‘Forest’ il trasferimento al Manchester City e poi l’arrivo in Italia. E’ stato certamente uno dei precursori della Sampdoria del presidente Mantovani che sarebbe stata grande protagonista a cavallo degli anni ’80 e ’90. In blucerchiato giocò dal 1982 al 1986, vincendo anche una Coppa Italia nel 1984-85.

Dopo i quattro anni a Genova una stagione vissuta a Bergamo, anche se quella in maglia Atalanta non può dirsi certo un’esperienza fortunata. Nel 1987 il ritorno in Gran Bretagna per vestire la maglia dei Rangers. Con la maglia della nazionale inglese 52 presenze e 12 gol. Francis è scomparso per via di un attacco cardiaco nella sua casa di Marbella, in Spagna. La Sampdoria ha voluto ricordarlo con un messaggio sui propri social.