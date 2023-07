I difensori più forti della storia della Juventus

Una delle squadre più importanti del calcio italiano è, senza nessun dubbio, la Juventus; tanti i difensori centrali di un certo spessore.

La Juventus è la squadra più titolata in Italia; un club che ha scritto pagine importantissime nel massimo campionato italiano dominando, per diversi anni, la Serie A. Nelle ultime stagioni non ha mantenuto le aspettative mostrando delle difficoltà che, probabilmente, nessuno si sarebbe aspettato.

L’obiettivo è quello di tornare a vincere, anzi di tornare a dominare il campionato e aprire un nuovo ciclo vincente; la Juventus può farlo visto la qualità dei giocatori a disposizione.

Quando i bianconeri hanno vinto il merito è sempre stato della difesa, solida e praticamente impossibile da superare per gli attaccanti avversari; sono stati tanti, nella storia della Juventus, i centrali di un certo livello capaci di scrivere pagine importanti per il club più vincente in Italia.

Gaetano Scirea

Iniziamo questa speciale classifica da Gaetano Scirea; ha vestito la maglia della Juventus dal 1974 al 1988, un calcio decisamente diverso da quello a cui siamo abituati. In bianconero ha conquistato la bellezza di quattordici trofei.

Scirea è stato uno dei difensori più forti della sua epoca: grande senso della posizione, eleganza nei movimenti e una tecnica notevole che gli permetteva di impostare l’azione con qualità.

Ciro Ferrara

Uno dei difensori migliori della sua epoca, ha diviso la carriera tra Napoli e Juventus; in maglia bianconera ha regalato diverse soddisfazioni ai propri tifosi. Dal punto di vista tattico era molto duttile e poteva ricoprire sia il ruolo di centrale sia quello di terzino.

Ferrara era molto difficile da affrontare per via della sua straordinaria capacità nell’uno contro uno. Abile nel gioco aereo era dotato di una straordinaria leadership che lo rendeva un punto di riferimento per i compagni.

Paolo Montero

Parliamo ora di Paolo Montero; l’ex centrale ha indossato la maglia della Juventus dal 1996 al 2005 regalando diverse soddisfazioni al popolo bianconero. Dal punto di vista tattico poteva essere impiegato anche come terzino nonostante si trovasse decisamente meglio come centrale.

Difensore abile nel guidare i compagni, era un vero e proprio leader in campo; abile in marcatura, una delle sue caratteristiche principali era l’aggressività a volte anche eccessiva dal momento che corso della sua carriera in Italia ha rimediato ben sedici espulsioni.

Lilian Thuram

Ha vestito la maglia della Juventus dal 2001 al 2006 lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi bianconeri. Thuram era un difensore in grado di giocare sia al centro sia come terzino e questa duttilità era sicuramente un suo punto di forza.

Era un difensore completo, abile nel gioco aereo, in marcatura e molto veloce; tra le sue caratteristiche principali, però, non possiamo non menzionare l’atletismo e la qualità tecnica che gli permetteva di impostare l’azione nel miglior modo possibile. Difensore di cui i tifosi bianconeri hanno un ricordo sicuramente positivo.

Fabio Cannavaro

Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, è stato uno dei difensori italiani più forti della sua generazione. Dal punto di vista tattico poteva essere impiegato anche come terzino ma è chiaro che il meglio lo dava da centrale di difesa.

Giocatore molto veloce, abile nell’uno contro uno aveva come caratteristica principale l’anticipo nei confronti dell’avversario. Cannavaro capiva prima dove sarebbe finito il pallone; in campo era un vero leader capace di trascinare tutto il reparto.

Giorgio Chiellini

Tra i difensori più forti che hanno vestito la maglia della Juventus dobbiamo citare, per forza di cose, Giorgio Chiellini; il centrale ha vissuto la maggior parte della sua carriera in bianconero andando a vincere un numero incredibile di trofei.

Chiellini ha un posto speciale nel cuore dei tifosi bianconeri; difensore in grado di imporsi sia in una difesa a quattro sia in una difesa a tre, molto forte fisicamente e nel gioco aereo, metteva in campo quella cattiveria agonistica che è sempre stata il suo marchio di fabbrica. Superarlo era impresa veramente ardua.

Andrea Barzagli

Insieme a Chiellini e Bonucci ha composto una delle difese più forti in Italia e tra le migliori che si siano viste in Europa. Barzagli era un difensore completo: veloce, forte in marcatura, abile nel gioco aereo e con un senso della posizione che in pochi potevano vantare.

Nella Juventus era anche il centrale che si sganciava maggiormente dalla linea difensiva per andare a costruire gioco e offrire una soluzione in più per i compagni. Difensore impossibile da dimenticare.

Matthijs de Ligt

Una menzione la merita anche de Ligt, attualmente al Bayern Monaco ma che ha vestito la maglia della Juventus per tre stagioni andando a confermare quanto di buono si diceva sul suo conto.

L’olandese è un centrale forte fisicamente, molto veloce e con una particolare abilità negli anticipi. Ama aggredire alto l’avversario in modo da andare a recuperare palla e trasformare, immediatamente, l’azione da difensiva in offensiva.

Leonardo Bonucci

Andiamo a concludere questa speciale classifica con Leonardo Bonucci; il centrale azzurro sta vivendo, probabilmente, il peggior momento da quando veste bianconero ma nella Juventus ha scritto pagine importantissime di calcio.

Difensore completo, abile sia in marcatura sia in impostazione; Bonucci, grazie alla sua straordinaria qualità, è sempre stato il primo regista della squadra. L’azione partiva dai suoi piedi e permetteva alla Juve di mettere in seria difficoltà gli avversari; tra le sue caratteristiche non possiamo non menzionare la capacità di essere leader in campo e nello spogliatoio.