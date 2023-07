Dimissioni Sarri: “Gli incontri con Lotito non sono andati bene”

Rischio concreto di dimissioni per Maurizio Sarri: il tecnico della Lazio può prendere una decisione clamorosa

Nella scorsa stagione, la Lazio è riuscita a prevalere, nel campionato degli ‘umani’ alle spalle dell’inarrestabile Napoli di Luciano Spalletti. Il secondo posto è stato un piazzamento di prestigio per i biancocelesti, dove si è iniziato ad avvertire l’effetto Maurizio Sarri in panchina. E sembravano poter esserci i presupposti per continuare lungo un processo di crescita. Ma la situazione, in casa capitolina, potrebbe precipitare all’improvviso.

Lazio attesa da una annata importante con il ritorno in Champions League dopo tre stagioni di assenza. Appuntamento al quale la squadra si presenterà senza Milinkovic-Savic, di cui non è ancora stato trovato un sostituto. E ci sono dubbi anche sul futuro di Ciro Immobile, che a sua volta viene tentato dagli arabi. Quanto alle entrate, il mercato biancoceleste per ora non decolla, con i tentativi per Berardi e Zielinski che non sono andati a buon segno. Situazione delicate e tesa, Sarri di certo non è soddisfatto e potrebbe prendere una decisione a sorpresa.

Sarri, lo spettro delle dimissioni sulla Lazio: “Situazione disastrosa”

Lo scenario delle dimissioni del tecnico, qualora esplodesse il suo malcontento per la gestione del mercato, è da tenere in seria considerazione secondo l’opinionista di ‘Radio Radio’ Furio Focolari.

La sua ricostruzione non esclude affatto una rottura totale tra Sarri e Lotito, anzi. “La campagna acquisti della Lazio è assolutamente deficitaria – ha spiegato – Io non credo che gli incontri tra Sarri e Lotito siano andati bene e se le cose dovessero continuare così, io mi aspetto che il tecnico della Lazio faccia un colpo di testa grandissimo (riferendosi alle dimissioni, ndr). La situazione è disastrosa”. Non l’ideale, con l’inizio del campionato che si avvicina.