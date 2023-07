Contropartita a sorpresa per Mbappe, cambia anche il mercato della Juventus

Il caso Mbappe è destinato a stravolgere il mercato e può complicare anche i piani della Juventus: scambio pirotecnico

Il caso Mbappe tiene banco ed è destinato a stravolgere il mercato. Quando uno dei più forti calciatori al mondo può cambiare squadra, qualsiasi cosa può succedere ed allora ciò che accade a Parigi, con l’attaccante escluso dalla tournée della squadra di Luis Enrique, ha e avrà ripercussioni anche per le big di Serie A.

Qualcosa che potrebbe toccare, ad esempio, anche la Juventus. Sono lontani i tempi in cui i bianconeri potevano piazzare il colpo del secolo, portando nel nostro campionato Cristiano Ronaldo. Però l’affare Mbappe potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato di Cristiano Giuntoli, alla ricerca di rinforzi che possano alzare la qualità della rosa di Allegri, senza pesare troppo sul bilancio.

Caratteristiche che avrebbe Franck Kessie, in uscita dal Barcellona e ambito proprio dalla Juventus. Un affare che potrebbe però subire in maniera negativa l’influenza di Mbappe.

Calciomercato Juventus, Kessie per arrivare a Mbappe

Stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, infatti, anche i blaugrana hanno bussato alla porta del Paris Saint-Germain per chiedere informazioni su Mbappe.

L’attaccante francese, in scadenza tra un anno, vuole il Real Madrid, ma tutte le big d’Europa (almeno quelle che se lo possono permettere) stanno avendo contatti più o meno espliciti per capire la situazione. Lo ha fatto anche il Barça che economicamente non può permettersi un acquisto oneroso come quello di Mbappe.

Ecco perché, stando alla stessa fonte, sul piatto sono stati offerti diversi calciatori per abbassare (e non di poco) l’esborso economico. ‘Mundo Deportivo’ ipotizza quali possono essere stati i giocatori proposti al Psg: tra Dembele (vecchio pallino del club parigino) a Eric Garcia, passando per Raphinha, Ferran Torres e Kounde.

Tra questi calciatori ci sarebbe anche Kessie, obiettivo dichiarato della Juventus. L’ivoriano sarebbe tra le contropartite immaginate dal Barcellona per ridurre il cash da sborsare per soffiare Kylian Mbappe ai rivali di sempre del Real Madrid. Affare decisamente complicato, sia per la situazione economica dei catalani, che per la volontà del francese di trasferirsi al Real Madrid, club che da tempo lo ha messo in cima alle preferenze.