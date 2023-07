Con il Milan è finita: lasciano subito la Serie A

Inizia il mercato in uscita dei rossoneri: tanti i calciatori con le valigie in mano. Il punto della situazione

Prosegue senza sosta il calciomercato del Milan. Le prossime saranno le ore di Chukwueze. L’affare per il nigeriano è chiuso: 20 milioni di euro più 8 milioni di bonus e sbarco a Milano per le visite mediche prima di mettere nero su bianco. Ormai non ci sono più dubbi, è lui il settimo colpo di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

Contestualmente, c’è chi farà le valigie – direzione Villarreal – per vivere una nuova esperienza, con il ‘Sottomarino giallo’. Si tratta chiaramente di Matteo Gabbia, che nonostante gli interessamenti di Frosinone, Genoa, Cagliari e Salernitana, ha preferito dire sì agli spagnoli. Si trasferirà in prestito, come un altro calciatore che ha le valigie in mano. Stiamo parlando di Ante Rebic, destinato a volare in Turchia per vestire la maglia del Besiktas, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it.

Ma la lista dei partenti è lunga. Il Milan non si è creato problemi a lasciare a casa (niente tournée in America per loro) quei giocatori che non rientrano nei piani di mister Pioli e che prima della chiusura del mercato troveranno una sistemazione. Tra questi c’è anche Ballo-Toure: difficile che il mancino non faccia le valigie e tra Fulham, Bologna e Nizza presto prenderà una decisione.

Non rientrano nei piani del club anche Caldara, Vasquez e Lazetic: il Diavolo con i loro agenti sono alla ricerca della giusta sistemazione.

Calciomercato Milan, niente riscatto: Origi è alla porta

Dopo l’acquisto di Okafor è praticamente impossibile una permanenza di Divock Origi. Si sarebbe voluto giocare le sue carte al Milan per riscattare una stagione deludente. Non ne avrà la possibilità, ora dovrà trovare solo la migliore sistemazione.

Arabia Saudita e Turchia sono al momento ipotesi da scartare. Meglio l’Inghilterra, dove il West Ham potrebbe dargli una possibilità, ma attenzione all’ipotesi Crystal Palace. Avventura in Spagna? Se dovesse rinunciare a qualcosa del suo stipendio, piste come quella che portano al Villarreal potrebbero riaprirsi. E’ in attesa di una sistemazione anche Junior Messias: il Torino è in prima fila, ma ancora non c’è stato alcun affondo.

Situazione strana è invece, quella legata a De Ketelaere e Adli. Nella notte hanno giocato uno da mezzala e l’altro da playmaker, non proprio le loro posizioni. Il Diavolo vorrebbe cederli, ma serve l’offerta giusta e quella per il francese potrebbe arrivare proprio dalla Ligue 1.