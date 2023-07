Calciomercato Monza, dal nuovo bomber al dopo Augusto: Galliani sogna l’Europa

La situazione in casa brianzola in vista della nuova stagione: Palladino in attesa di rinforzi per sognare in grande

Dopo un avvio di stagione davvero complicato, con Stroppa in panchina, il Monza ha rialzato la testa, vivendo un campionato da protagonista, con Palladino alla guida. I brianzoli hanno anche sognato la Conference League (con un’eventuale esclusione della Juve), prima di chiudere all’undicesimo posto in classifica.

L’obiettivo della nuova stagione è chiaramente quello di fare meglio e magari riuscire a centrare la qualificazione in Europa. Adriano Galliani ha voglia di riuscirci, stupendo come ai vecchi tempi. Serve ovviamente un mercato all’altezza per migliorare una squadra che ha fatto davvero bene.

L’estate si è così aperta con i riscatti di Matteo Pessina, Andrea Petagna, Gianluca Caprari, Armando Izzo e Pablo Marì che di fatto hanno costituto lo zoccolo duro della squadra dello scorso anno. La base da cui ripartire, dunque, c’è certamente.

C’è chiaramente chi è andato via come Nicolò Rovella e Stefano Sensi per fine prestito, che hanno giocato un ruolo importante, ma la squadra si è già rinforzata con gli arrivi di Roberto Gagliardini, svincolatosi dall’Inter. Proprio dai nerazzurri, è stato preso, inoltre, in prestito Valentin Carboni. Stessa formula per Giorgio Cittadini, arrivato dall’Atalanta.

Serve, però, ben altro. Serve un giocatore capace di fare la differenza sotto porta. Lo scorso mercato, Galliani ha accarezzato il sogno Mauro Icardi e Paulo Dybala, poi è arrivato Petagna. L’attaccante scuola Milan è fondamentale per il gioco di Palladino, ma sotto porta non ha mai fatto la differenza.

Oggi i nomi che più circolano per migliorare il reparto d’attacco sono quelli di Lorenzo Colombo, Andrea Pinamonti e Duvan Zapata. Ma con l’Amministratore Delegato le sorprese sono davvero sempre dietro l’angolo.

Calciomercato Monza, Augusto rischia l’addio: serve un sostituto

Per quanto riguarda il mercato del Monza bisognerà, inoltre, fare attenzione a Carlos Augusto. Il giocatore è stato sicuramente la rivelazione della scorsa stagione.

Il terzino sinistro in 35 partite ha segnato sei reti e realizzato cinque assist. Numeri che lo hanno portato ad essere seguito dalle big del calcio italiano. Il brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e Palladino ha di fatto confermato una sua possibile cessione.

Servirebbe dunque un sostituto all’altezza, che possa non farlo rimpiangere. I nomi sul taccuino sono soprattutto quelli di Cambiaso, che può lasciare la Juventus, Mazzocchi della Salernitana e Valeri della Cremonese.