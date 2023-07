Juventus, Lukaku finisce in coda: è solo l’ultima scelta

La Juventus monitora non soltanto Lukaku come rinforzo in attacco: cambia l’obiettivo principale per il dopo Vlahovic

“Intrigo internazionale” è il titolo di un celebre film di Hitchcock, ma potrebbe anche essere quello che meglio riassume la vicenda Lukaku, una di quelle che sta segnando l’attuale sessione di calciomercato in corso. I colpi di scena fin qui non sono mancati, e potrebbero essercene altri.

Il belga, dopo il paziente lavoro dell’Inter ai fianchi del Chelsea, sembrava avviato verso il ritorno in nerazzurro. Situazione capovolta però dal dietrofront del giocatore, che ha ceduto alle lusinghe della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante per il dopo Vlahovic e hanno puntato ‘Big Rom’, che adesso attende sviluppi, continuando a rifiutare le proposte dall’Arabia Saudita. Sui social, il diretto interessato ha lanciato messaggi parlando di ‘bugie’ nei suoi confronti. Situazione da monitorare costantemente e in rapida evoluzione. E potrebbe essere addirittura la Juventus a direzionare i suoi sforzi su un altro attaccante. Le piste del resto da questo punto di vista non mancano.

Juventus, per l’attacco cambia tutto: il nome da inseguire non è Lukaku, ma un altro

Giuntoli sta scandagliando il mercato alla ricerca dell’opportunità migliore, sapendo che molto passerà dalle cessioni. La scelta, alla fine, potrebbe ricadere su Jonathan David, di cui si è parlato molto di recente.

Il canadese classe 2000, con il Lille, ha chiuso l’ultimo campionato di Ligue 1 con 24 reti segnate, alle spalle dei soli Mbappe e Lacazette. Nel consueto sondaggio di Calciomercato.it su Telegram, ha raccolto il 40% dei voti. Interessante notare come tra gli utenti la candidatura di Lukaku non riscuota consensi. Il belga finisce per essere l’ultimo della lista con appena il 9% dei voti. Ne raccolgono di più Morata (13%) e Hojlund (26%). Per il 12% dei partecipanti al sondaggio, nessuno di detti profili sarebbe adatto per rimpiazzare Vlahovic.