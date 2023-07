Inter, prendi Balogun: Morata è la scelta sbagliata, il dato allarmante

Inter, la scelta migliore è Balogun e non Alvaro Morata. Il motivo è legato ad un dato allarmante sui nerazzurri: scopri quale

Il calciomercato dell’Inter procede a ritmi non particolarmente serrati, dopo aver infatti chiuso per Thuram e Bisseck, sono trascorse diverse settimane per gli altri due innesti, quelli di Frattesi e Cuadrado. Specie l’esterno colombiano ha fatto discutere i tifosi, non particolarmente contenti del suo trascorso alla Juventus.

Una campagna acquisti, fin qui, incentrata anche sugli addii: Onana, Handanovic, Skriniar, D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Lukaku e Dzeko. Cessioni che hanno generato un buco importante in porta, non ancora colmato, e diversi dubbi sull’attacco.

Il mancato ritorno di Big Rom, per le note vicende che lo vedrebbero vicino alla Juventus, è stato un colpo duro ed inaspettato da digerire e la dirigenza interista ha dovuto immediatamente cambiare obiettivo in queste settimane. Con il belga, infatti, i rapporti si sono definitivamente sfaldati, anche se alla fine del mercato non dovesse vestire la maglia bianconera.

Inter, la scelta giusta è Balogun: perché Morata è da evitare

Dalla notizia del mancato Lukaku tris hanno iniziato a circolare una serie di nomi accostati ai nerazzurri per ricoprire il ruolo di prossimo centravanti al fianco del futuro capitano Lautaro Martinez. Tra i profili maggiormente accreditati quelli di Folarin Balogun dell’Arsenal e Alvaro Morata, ora in forze all’Atletico Madrid.

Il centravanti dei Gunners è nato negli Stati Uniti nel 2001 e ad inizio mese ha compiuto 22 anni. La scorsa stagione ha realizzato 22 gol e 3 assist in prestito al Reims ed ha tutti i crismi per diventare un colpo importante nella nostra Serie A.

Dall’altra parte c’è un volto ben più noto nel nostro campionato. Dopo la doppia esperienza alla Juve, lo spagnolo è tornato all’Atletico Madrid, realizzando 15 reti nell’ultima stagione. Numeri in perfetta linea con la sua media registrata anche in Italia.

E allora perché, secondo noi, è Balogun il profilo perfetto per l’Inter? Per questa affermazione è necessario fare un passo indietro e tornare alla scorsa annata, quando i nerazzurri hanno presentato una rosa dall’età media di 28,5 anni, la più alta in Serie A.

Un dato allarmante, se teniamo conto che la squadra più giovane, il Lecce, ha raggiungo i 24,5 anni, mentre il Napoli campione d’Italia si è posizionato 8° con un’età media di 26,2 anni. La rosa a disposizione di Simone Inzaghi ha toccato la media più bassa in stagione con un’età media di 27,7 anni, mentre il picco più alto è stato toccato con i 31,8 anni. Per ben nove volte i nerazzurri hanno raggiunto o superato i 30 anni di media in campo.

Un numero esagerato, che la società ha già provveduto ad abbassare con questo calciomercato. L’età media attuale dell’Inter è di 26 anni, un netto passo in avanti dopo le cessioni di Dzeko, D’Ambrosio e Handanovic su tutti. Ecco perchè l’acquisto di Alvaro Morata, che ad ottobre compirà 31 anni e di Sommer, che a dicembre ne farà 35, potrebbero far fare un brutto salto all’indietro dopo lo sforzo fatto per acquistare calciatori come Frattesi, Thuram e Bisseck.

Balogun è il nome ideale per mantenere un’età media più bassa, specie dopo averla già rialzata con l’arrivo del 35enne Cuadrado. Per l’attaccante dell’Arsenal serviranno circa 40 milioni di euro, uno sforzo che l’Inter dovrà fare per continuare il percorso di svecchiamento e puntare nuovamente allo Scudetto.