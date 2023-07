Dionisi alza la voce: “Sono stufo”

Il Sassuolo perde in amichevole contro lo Spezia e arriva il duro sfogo del tecnico Dionisi: chiaro il messaggio sul calciomercato

Sconfitta e sfogo. Alessio Dionisi alza la voce dopo che il Sassuolo è uscito sconfitto nell’amichevole contro lo Spezia.

Il tecnico neroverde mette in chiaro le cose e evidenzia tutto ciò che non ha gradito, non riferendosi a risultato e prestazione. È altro ciò che non va già all’allenatore, come spiegato ai microfoni di ‘sassuolonews.net’: è la mentalità mostrata dai calciatori, l’atteggiamento, ma soprattutto il non sapere chi sarà realmente protagonista con il Sassuolo nella prossima stagione.

Così Dionisi spiega il suo punto di vista: “Il gioco mi ha soddisfatto, non la mentalità. Troppi gol sbagliati, siamo arrivati 4-5 volte davanti al portiere ma siamo stati superficiali”. Un atteggiamento che al tecnico non è piaciuto: “E’ la stessa gol sui gol subiti: mi fa arrabbiare averli presi sui cross. In Serie A, se non cambiamo mentalità, non faremo bene”.

Ecco quindi l’accenno al mercato: “Bisogna capire chi vuole rimanere: sono stufo dei giocatori a metà – ha affermato Dionisi -. O sei dentro o sei fuori. Chi è dentro deve dare tanto”.

Sassuolo, l’atto di accusa di Dionisi

Alessio Dionisi ha quindi continuato il suo sfogo parlando della mentalità della squadra che – a suo dire – deve cambiare.

“Dobbiamo creare mentalità: se ce l’hai la devi accrescere, altrimenti alzi la mano e ti fai da parte perché non si compra”. Ecco quindi il messaggio diretto ai calciatori, una frustata per evitare pericoli peggiori ad inizio stagione: “La squadra deve avere la consapevolezza che così non va bene. Arriveranno le prime scelte, qualcuno non le accetterà; arriveranno le prime difficoltà e qualcuno non si rimboccherà le maniche. Così non fa bene – sottolinea Dionisi – perché significa che non abbiamo imparato nulla da gennaio, febbraio, marzo. Voglio giocatori motivati”.