Bonucci, colpo di scena: va da De Laurentiis

Futuro ancora in bilico per Leonardo Bonucci, che cerca una nuova sistemazione: addio alla Juventus e squadra a sorpresa

L’estromissione di Leonardo Bonucci dai piani della Juventus ha rappresentato la fine definitiva di un’era. Il difensore era l’ultimo superstite in bianconero tra coloro che iniziarono il ciclo dei nove scudetti di fila. Ma ora, dopo dodici stagioni, non rientra più nei progetti tecnici. E dunque il suo futuro tiene banco.

Da parte sua c’è la volontà di giocare per guadagnarsi la convocazione agli Europei del prossimo anno, per chiudere in bellezza con la Nazionale. Per restare nei radar del Ct Mancini, ha bisogno di scendere in campo con continuità e magari giocare in Italia. Le opzioni per lui non mancano, in Serie A ma non soltanto. Nel massimo campionato, sfumata la pista Lazio, stando a quanto riportato da ‘gazzetta.it’ ci sono Cagliari, Frosinone, Bologna, Monza e Fiorentina che ci stanno pensando.

Ma occhio anche alle compagini di Serie B. Si è già detto della Sampdoria, dove in panchina c’è l’ex compagno Pirlo. Oltre ai blucerchiati, in lizza ci sarebbero anche il Palermo e soprattutto il Bari dove si è lanciato ad alto livello in Serie A ai tempi in cui la squadra era allenata da Ventura. Ipotesi suggestive da tenere a mente.