Ribaltone Juve, salta lo scambio per l’erede di Cuadrado

Il club bianconero sta ricercando un nuovo esterno destro dopo aver già ingaggiato il giovane Weah

E’ partita ufficialmente questa mattina la spedizione statunitense della Juventus. Il club bianconero, a poco meno di un mese dal via ufficiale della nuova stagione, prosegue il lavoro di preparazione tra campo e mercato. Un’estate che sino a questo momento non ha ancora visto i bianconeri accendersi come in altre annate.

Tra i volti nuovi apprezzati alla Continassa nei giorni scorsi, da segnalare ovviamente quello del giovane Timothy Weah. L’esterno statunitense, prelevato dal Lille, grazie alla sua enorme disponibilità tattica potrà essere utilizzato da Allegri in più posizioni. Con molta probabilità, considerati gli attuali calciatori a disposizioni della rosa, il classe 2000 verrà schierato dal tecnico toscano sulla corsia di destra a tutta fascia. Una posizione in cui il club vorrebbe ancora intervenire dopo aver salutato a costo zero Juan Cuadrado.

Tra i profili seguiti dalla Juventus, come raccontato dalla nostra redazione, rimane molto caldo quello di Emil Holm. L’esterno dello Spezia ha disputato un’ottima stagione nonostante la retrocessione dei suoi e viene seguito con grande interesse anche dalla Premier League. Il vero ostacolo al suo cartellino sino a questo momento è stato però rappresentato dalla valutazione da 15 milioni di euro fatta dal club ligure.

Calciomercato Juve, no allo scambio tra Holm e De Winter

A sbloccare la complicata trattativa per il terzino destro, però, potrebbe essere un calciatore bianconero nel mirino dello Spezia.

Secondo ‘Sky Sport’, i liguri avrebbero chiesto alla Juve il prestito di Koni De Winter all’interno dell’affare Holm. Una richiesta respinta al mittente da parte del club bianconero che, dopo aver messo fuori rosa Bonucci, farà affidamento sul centrale belga come possibile titolare in occasione della tournée americana in cui la squadra di Allegri incontrerà squadra di alto livello come Barcellona, Milan e Real Madrid. Una volta rientrati a Torino e con il mercato in costante evoluzione, non è comunque escluso che il club decida di aprire ad uno scambio che andrebbe ad accontentare entrambe le formazioni.