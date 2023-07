Fuori squadra illegalmente: club sotto indagine

Il giocatore finisce fuori squadra, ma per il club iniziano i guai: un passo importante verso il reintegro in rosa

A tenere banco in questa fase prestagionale che riguarda tutti i club, gli allenamenti di preparazione e le voci di calciomercato, che si riflettono a vario titolo sulla situazione delle squadre. Con alcuni fronti piuttosto delicati, che riguardano, come sappiamo, quelli dei giocatori fuori rosa.

Il caso più eclatante in Italia è sicuramente quello della Juventus, con diversi giocatori esclusi da Giuntoli e da Allegri dagli allenamenti della prima squadra e conseguentemente dalla tournée negli Stati Uniti. Con il nome di Leonardo Bonucci che sicuramente è quello che fa più discutere.

Nelle ultime ore, però, l’attenzione è stata calamitata anche dal caso relativo a Kylian Mbappé, che ha subito la stessa sorte del difensore. L’attaccante del Psg è stato escluso dalla tournée in Giappone, atto di forza del club parigino per reagire alle voci di mercato che coinvolgono il fuoriclasse, nel mirino da tempo del Real Madrid. Ma per i campioni di Francia non sarà facile gestire il caso e il club potrebbe essere costretto a reintegrare il giocatore.

Mbappé fuori squadra, il sindacato contro il Psg: ecco quando andrà reintegrato e perché

Secondo ‘RMC Sport’, infatti, sarebbe già in corso una indagine da parte dell’UNFP, il sindacato dei calciatori professionisti francesi, in merito alla vicenda. Si attende una comunicazione ufficiale nelle prossime ore, ma pare certo che il Psg sia richiamato al rispetto delle regole vigenti, che in Francia sono particolarmente stringenti in materia.

L’articolo 507 del contratto dei calciatori professionisti in Francia spiega infatti che le società devono “fornire ai propri giocatori professionisti sotto contratto i mezzi per allenarsi per consentire loro di raggiungere o mantenere un livello di condizione fisica sufficiente per le competizioni“. Il Psg potrà tenere il giocatore fuori rosa fino al 31 agosto. Dopodiché, a mercato concluso, se il giocatore non sarà ancora stato ceduto, a meno che non si costituisca un gruppo alternativo di almeno dieci giocatori tra cui Mbappé di cui facciano parte giocatori sotto contratto con il Psg, tra professionisti e componenti delle selezioni giovanili, dovrà essere reintegrato in rosa.