Firma UFFICIALE, la Juve annuncia il doppio affare

Il club bianconero è riuscito a piazzare una cessione che potrebbe sbloccare le entrate per Massimiliano Allegri

Dopo una trattativa decollata nel corso dell’ultima settimana, ecco che la Juventus ha finalmente annunciato un’uscita sulla quale lavorava da diverso tempo. Come annunciato dal club bianconero, infatti, Arthur è passato ufficialmente alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista brasiliano, dopo aver vissuto un vero e proprio incubo nel prestito anonimo al Liverpool della passata stagione, era rientrato a Torino solamente in attesa di una nuova opportunità. L’ex Barcellona, prima di passare alla formazione viola dove ad attenderlo ci sarà con grande entusiasmo Vincenzo Italiano, ha contestualmente esteso il suo contratto con la Juve di una stagione, facendo slittare la scadenza dal giugno 2025 al 2026.

Per quanto riguarda invece le cifre dell’operazione appena definita tra le parti in causa, la Fiorentina pagherà alla Juve due milioni per il prestito oneroso più altri due milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi. Il diritto di riscatto per i viola è stato inoltre fissato sui 20 milioni di euro, pagabili in tre esercizi.

Questo il comunicato ufficiale del club toscano: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo dalla FC Juventus“.