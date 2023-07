Fantacalcio, i ruoli di Kvara e Zaccagni: svelato il primo listone

Fantacalcio, si entra nel vivo: svelati i ruoli di Kvaratskhelia e Zaccagni nel primo listone ufficiale. Tutte le novità

Manca meno di un mese all’inizio del campionato e, per molti, anche del Fantacalcio ed è arrivato il momento di iniziare a studiare per evitare di ritrovarsi completamente impreparati alla prossima asta. Analisi sui giocatori, i nuovi arrivati dal mercato, le scommesse, i low cost, delusioni e colpi potenziali dalle neo promosse: tutta una serie di dati utilissimi per costruire la propria formazione.

Evitare di incappare in trappole o pesanti flop non è semplice, ma il punto di partenza è senz’altro lo studio del listone. Un elenco di calciatori in continuo aggiornamento fino alla sera del 31 agosto, data in cui si chiuderà il calciomercato.

Che siate fan dell’asta prima dell’inizio del campionato, per evitare di essere condizionati dalle partite già disputate, o che preferiate aspettare la chiusura delle trattative, il listone dei giocatori resta un riferimento importantissimo per imparare a muoversi nel migliore dei modi.

Fantacalcio, il primo listone: quali sono i ruoli di Kvaratskhelia e Zaccagni

Il primo listone a fare capolino in questa estate rovente è quello della Gazzetta dello Sport, che anche quest’anno consente di sfidare talent esperti in materia e creators online con un premio finale in palio. Nella giornata di ieri sono arrivate le prime anticipazioni, mentre questa mattina è stato pubblicato l’elenco aggiornato ed ufficiale.

C’era massima attenzione già nelle scorse ore sui ruoli dei due migliori centrocampisti al Fantacalcio della scorsa stagione, vale a dire Khvicha Kvaratskhelia e Mattia Zaccagni. Per il primo 12 gol e 13 assist in Serie A, mentre il secondo è arrivato a 10 reti e 7 assist nel massimo campionato.

Un rendimento pazzesco, che ha permesso a numerosi fantallenatori di vincere. Quest’anno, però, la musica cambierà. Sia il talento georgiano del Napoli, scelto come MVP della Serie A passata, sia l’ala della Lazio, saranno attaccanti e non più centrocampisti nel listone.

Un cambio drastico che potrebbe condizionare le scelte di moltissimi giocatori. Investire cifre importanti per Kvara e Zaccagni, con meno slot a disposizione per l’attacco, potrebbe essere una mossa meno conveniente che farlo a centrocampo e ritrovarsi con una risorsa in più per ottenere bonus.

Le quotazioni più alte nel listone del Fantacalcio di Gazzetta

Per chi si diverte a giocare rispettando il listone e quindi senza svolgere la classica asta, è giusto prendere appunti sui nomi con la quotazione più alta per comprendere meglio come regolarsi nella costruzione della propria fantarosa.

In porta è ancora Mike Maignan il giocatore più costoso, con una quotazione di 43 crediti iniziale. E’ seguito subito dopo dal campione d’Italia in carica, Alex Meret. Sul gradino più basso del podio ci finisce Szczesny, ma la sua permanenza alla Juve resta ancora incerta. Si attende di conoscere il futuro portiere dell’Inter.

In difesa è ancora un giocatore del Milan il più quotato, parliamo di Theo Hernandez, che arriva a ben 45 crediti, seguito a distanza da Dimarco a 41 ed infine da Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli, più defilato a 38 come valore.

Per il centrocampo, senza i due sopracitati Kvara e Zaccagni è di Luis Alberto lo spot di giocatore più costoso con un valore di 52 crediti, seguito subito dopo da Koopmeiners, autore di 10 reti lo scorso anno, con valore 50 ed infine Barella a 49. Resta listato a centrocampo, invece, Felipe Anderson, splendida notizia per i fantallenatori.

Infine l’attacco, regno indiscusso di Victor Osimhen nell’ultimo campionato. Il nigeriano del Napoli ha raggiunto un valore di ben 90 crediti nel listone, ma lo segue a breve distanza Lautaro Martinez con 88. Chiude il terzetto il solito Ciro Immobile con 86.