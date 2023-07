Bernardeschi, ritorno gratis in Serie A: la Champions lo aspetta

Federico Bernardeschi si avvicina sempre più al ritorno in Serie A: pista concreta per l’ex Fiorentina e Juventus

I trascorsi in Serie A di Federico Bernardeschi sono stati di ottimo livello. Prima con gli esordi alla Fiorentina, dove era diventato uno dei talenti più fulgidi del campionato, poi con le stagioni alla Juventus, che gli hanno consentito di riempire il suo palmares.

3 scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe, nelle cinque annate in bianconero. Mettendo la firma anche sulla conquista dell’Europeo da parte dell’Italia, andando a segno nelle lotterie dei rigori contro Spagna e Inghilterra in semifinale e finale. Tutto questo, alla scadenza del contratto con la Juventus, lo scorso anno, gli aveva fatto confessare di sentire di non aver più nulla da dimostrare, accettando di buon grado la proposta dal Canada e dal Toronto. Dove però le cose per lui non sono andate benissimo. 11 reti in 34 presenze totali e la volontà, a questo punto, di rimettersi in gioco in Italia. E’ stato accostato, negli ultimi tempi, al Bologna, ma attenzione all’inserimento di una big.

Bernardeschi idea concreta per il Napoli: arrivo a una condizione

Ci starebbe pensando seriamente, stando a ‘Il Mattino’, il Napoli. Anche quello della squadra azzurra è un interessamento di cui si è già parlato, ma che starebbe acquisendo contorni più concreti.

I campioni d’Italia, secondo il quotidiano partenopeo, potrebbero prelevarlo in prestito, dunque con un esborso praticamente gratuito. Il suo arrivo sarebbe però condizionato al destino di Hirving Lozano. Tutto da definire il futuro del messicano, che ha ancora un anno di contratto, che però il club non vorrebbe rinnovare. Elevato infatti l’ingaggio del ‘Chucky’, che il Napoli vorrebbe spingere alla partenza per monetizzare. Anche se finora l’attaccante non ha valutato positivamente offerte giunte dall’Arabia e dagli Stati Uniti. Il messaggio di De Laurentiis di alcuni giorni fa però era stato chiaro, senza addio il messicano potrebbe anche finire fuori rosa.