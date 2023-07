Acquisto chiuso, ma i tifosi non lo vogliono: sit-in di protesta

Contestazione in città contro l’arrivo del figlio d’arte, ecco la decisione del club

Operazione chiusa, acquisto fatto. Ma i tifosi sono del tutto contrari, non vogliono che il calciatore approdi nella loro squadra.

Stiamo parlando di Manolo Portanova, acquistato dalla Reggiana in prestito dal Genoa. L’esterno figlio d’arte ha però contro tutto o quasi il tifo granata.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ieri una cinquantina di persone hanno organizzato un sit-in a Reggio Emilia per protestare contro l’arrivo dell’ex Juve, condannato in primo grado a sei anni per stupro di gruppo. L’opposizione dei tifosi, tuttavia, non dovrebbe avere conseguenze.

La Reggiana allenata ora da Alessandro Nesta, infatti, è decisa a puntare su Portanova nella stagione che la vedrà di nuovo impegnata nel campionato di Serie B.