Umtiti ha già scelto, Pereyra quasi: il punto sugli svincolati della Serie A

Svincolati dopo l’ultima stagione di Serie A: da Pereyra a Umtiti, il punto della situazione

Il mercato è già iniziato da tempo, ma diversi giocatori che nella scorsa stagione sono stati dei punti fermi in Serie A non sono ancora riusciti a trovare squadra.

Il caso più emblematico riguarda Roberto Pereyra. L’argentino, capitano dell’Udinese, è rimasto svincolato dopo l’esperienza con i friulani. Per lui si è parlato di club importanti, soprattutto l’Inter, ma ora la sua destinazione sembra essere Torino. Dopo l’avventura alla Juventus durata due stagioni, ora il ‘Tucu’ pare pronto a sposare la causa granata. Il giocatore avrebbe già detto sì al Torino. Il trasferimento in Turchia sembrava alle porte, ma ora sono spuntati i granata e la possibilità di restare in Italia, unita al progetto di Juric, sembrano aver convinto il classe 1991.

Svincolati: Umtiti verso il Lille, dubbio Soriano

Se Pereyra sembra quindi destinato a restare in Serie A, non altrettanto si può dire di Samuel Umtiti. Il centrale francese, rilanciatosi a Lecce nella stagione da poco conclusa, è ormai ad un passo dal Lille.

Il difensore tornerà in patria, ma non al Lione, club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. La firma con i ‘Dogues’ è vicinissima: il classe 1993 ha già sostenuto le visite mediche e dunque manca pochissimo per l’annuncio ufficiale. Enigmatica invece la situazione relativa a Roberto Soriano. Per il centrocampista c’è l’ipotesi di un ritorno alla Sampdoria in Serie B, ma il Bologna potrebbe offrirgli un nuovo contratto.

Nuovo contratto che potrebbe presto sottoscrivere anche Danilo D’Ambrosio. Il difensore, dopo l’esperienza all’Inter, è stato accostato alla Lazio, ma ora sembra molto vicino al Genoa, deciso a rinforzarsi dopo essere tornato in Serie A. Il Verona, invece, dopo aver ingaggiato tra i parametri zero Saponara, punta anche ad un altro svincolato: si tratta di Mattia Destro.