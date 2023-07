UFFICIALE, esclusione dalla Serie A: ci rimette pure la Juventus

La decisione tocca da vicino anche la Juve. Saltano ben cinque operazioni di calciomercato, ecco tutti i dettagli

Non giocherà la prossima Serie A. La decisione è stata ufficializza dal club con un comunicato: squadra sciolta e niente campionato. Parliamo della Sampdoria, che nelle scorse ore ha comunicato “il proprio disimpegno dal calcio femminile professionistico“.

Radrizzani e soci danno un taglio netto alle spese, in particolare a quelle previste per la Samp Women. “Purtroppo le situazioni economiche ereditate e i costi eccessivi della gestione di una squadra femminile professionistica in Serie A non ci permettono di continuare in questo momento”, recita la nota blucerchiata.

La Sampdoria, assicura la proprietà, “tornerà a investire nel calcio femminile, che sarà anche cardine dei futuri progetti sociali per la città”. L’addio alla Serie A e, in generale, al calcio professionistico femminile da parte della Sampdoria tocca da vicino anche la Juventus. In negativo. Il club bianconero, infatti, aveva già concluso la cessione in prestito ai doriani di ben cinque calciatrici: Bonfantini, Schatzer, Bragonzi, Giordano e Bertucci. Ora la Juve dovrà trovare loro una nuova sistemazione.