Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 21 luglio 2023

La Gazzetta dello Sport intervista in esclusiva Luciano Spalletti. Estate da campione d’Italia per l’allenatore, ma anche senza panchina: “Nessuno mi ha mai cercato, ma non ho mai parlato di anno sabbatico”. Il tecnico allontana l’anno sabbatico e sembra intenzionato a tornare subito in campo. Sulla rosea spazio anche al ruolo del neo nerazzurro, Marcus Thuram, che vuole prendersi l’Inter.

L’apertura del Corriere dello Sport è invece dedicata alla Roma di Josè Mourinho, “mago social” che è al lavoro per convincere Morata a raggiungere il grande amico ed ex compagno Paulo Dybala. In taglio alto spazio al rinnovo di Victor Osimhen: ADL e il Napoli al lavoro per blindare il bomber.

Infine, su Tuttosport spazio alla presentazione di Weah alla Juventus. L’esterno americano, arrivato dopo l’addio di Cuadrado, chiama David per l’attacco: “Jonathan David è uno dei miei migliori amici, mi ha fatto ovviamente delle domande. Gli ho detto che se viene alla Juve deve essere pronto a lavorare. So che la Serie A è uno dei campionati più belli, se non il migliore del mondo. Ci sono squadre come Napoli e Milan, so che la competizione e il livello sono molto alti. Sono pronto a imparare”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 21 luglio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Portogallo, A Bola esalta il nuovo Benfica dell’ex Juventus Angel Di Maria. Goleada all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic. La Spagna e più precisamente AS si focalizza invece sul Mondiale femminile al via, con la Spagna a caccia del trionfo.