Lotito esce allo scoperto: doppio annuncio Immobile-Berardi

La Lazio lavora nel ritiro di Auronzo di Cadore agli ordini di un Maurizio Sarri che attende rinforzi. Di mercato ha parlato il presidente Lotito

Secondo posto e qualificazione Champions per la Lazio che tornerà nella prossima stagione a calcare i massimi palcoscenici a livello europeo. Un’annata quindi importante per i biancocelesti che però dovranno anche potenziare l’organico per arrivarci nel migliore dei modi.

Sarri è al lavoro ad Auronzo con la sua squadra, mentre Lotito e i dirigenti laziali sono impegnati proprio sulla campagna rafforzamenti di un organico che ha perso un pilastro fondamentale come Sergej Milinkovic-Savic. Volato in Arabia Saudita il serbo non è stato ancora sostituito, e i tifosi restano quindi preoccupati.

In merito alla questione è intervenuto lo stesso Claudio Lotito che ha raggiunto il ritiro di Auronzo: “È andato via Milinkovic e arriverà il sostituto. – le parole riportate da ‘Radiosei’ – Oggi la prima priorità è il suo sostituto. In regia ne abbiamo già tre, Cataldi, Marcos Antonio e Vecino”.

Calciomercato Lazio, dal sostituto di Milinkovic-Savic a Berardi: parla Lotito

Lotito ha quindi ribadito come abbia provato a trattenere Milinkovic. Andrà quindi trovato un sostituto all’altezza, mentre lo stesso patron rassicura su Immobile: “Ciro rimane, mica l’ho messo in vendita. State tranquilli. Adesso verrà su martedì Castellanos, che ha risolto burocrazie, visti e tutto il resto”.

A chi gli chiede di Domenico Berardi il patron laziale risponde invece in questo modo: “Ho parlato con il Sassuolo, non è mai stato messo in vendita. A parte che chiedono una cifra spaventosa, ma non è in vendita. Poi parliamo di un ragazzo che ha strappato il contratto con la Juventus”.

Il mercato è ancora lungo mentre la Lazio lavora in campo per arrivare preparata al meglio per i primi impegni stagionali.