I numeri 10 più forti della storia della Juventus

Il numero dieci è da sempre il più importante all’interno di una squadra; nella Juventus ci sono stati giocatori di assoluto livello.

Nella storia del calcio esistono dei numeri più importanti di altri; uno è, senza ombra di dubbio, il dieci. Maglia decisamente pesante e che presuppone responsabilità e capacità di leadership innate.

Alessandro Del Piero è stato, senza ombra di dubbio, uno dei giocatori più tecnici nella storia della Juventus e che ha indossato la maglia numero dieci onorandola dalla prima all’ultima partita.

Nella storia bianconera, però, sono stati diversi i giocatori che hanno indossato questa maglia lasciando un ricordo a dir poco indelebile nel cuore dei tifosi juventini; attualmente il numero dieci della Juventus è Pogba.

Alessandro Del Piero

Se dobbiamo parlare di numeri dieci non possiamo non iniziare da Alessandro Del Piero, storico numero dieci dei bianconeri. Leggenda della Juventus, storico capitano del club più titolato d’Italia e capace di lasciare un ricordo assolutamente indelebile.

Il giorno del suo addio tutto lo stadio si è alzato in piedi, ha applaudito e ha pianto per salutare un giocatore che ha scritto pagine di storia incredibili con la maglia dei bianconeri.

Tecnicamente è stato uno dei calciatori più forti che si siano visti non solo nel massimo campionato italiano; in campo riusciva a vedere prima degli altri lo sviluppo del gioco. Una delle sue caratteristiche principali era anche la sua straordinaria capacità di leadership; per i suoi compagni di squadra era un vero e proprio punto di riferimento.

Michel Platini

Altro numero dieci decisamente importante per la storia della Juventus; Platini poteva essere impiegato sia come trequartista sia come centrocampista centrale e questo per via della sua straordinaria qualità tecnica.

Ha giocato nella Juventus dal 1982 al 1987; come detto era un giocatore dotato tecnicamente. Tra le sue caratteristiche principali troviamo, senza ombra di dubbio, l’ottima visione di gioco e l’incredibile senso del gol. Con la maglia bianconera ha totalizzato centoquattro gol e quarantanove assist.

Roberto Baggio

Uno dei giocatori italiani più forti che si siano visti nella storia del calcio; Roberto Baggio ha vestito maglie decisamente importanti come quelle dell’Inter, della Juventus e del Milan. Con il pallone tra i piedi era in grado di fare qualsiasi cosa.

Ha giocato con la maglia dei bianconeri tra il 1990 e il 1995 contribuendo alla vittoria di ben tre trofei. Dal punto di vista tecnico poteva essere impiegato sia come seconda punta sia come trequartista e questo per la sua straordinaria capacità tecnica. Avere in squadra un giocatore come Baggio voleva dire avere diverse possibilità di andare a vincere la partita.

Paulo Dybala

Passiamo, ora, a Paulo Dybala; l’argentino, dopo aver indossato la maglia numero ventuno, ha deciso di prendere il dieci assumendosi una responsabilità non da poco considerando chi l’aveva indossata prima di lui.

Giocatore con una qualità tecnica straordinaria in grado di decidere le sfide in qualsiasi momento; tra le linee riesce a fare la differenza e negli ultimi venticinque metri sa essere decisivo sia nella conclusione sia nei passaggi. Il suo addio ha visto lo stadio stringersi in un grande applauso; impossibile dimenticare un giocatore come Paulo Dybala.

Carlos Tevez

Parliamo di uno dei giocatori più tecnici che abbiano vestito la maglia della Juventus; Carlos Tevez ha regalato gioie importanti ai tifosi bianconeri come il trascinare la squadra in finale di Champions League.

Giocatore con una qualità tecnica che in pochi potevano vantare; Tevez poteva essere impiegato sia come trequartista sia come attaccante di manovra in grado di far giocare la squadra e favorire gli inserimenti dei propri compagni.

Paul Pogba

Questa speciale classifica non possiamo non chiuderla con Paul Pogba; il francese, con i bianconeri, ha vissuto due esperienze. La prima decisamente positiva con il giocatore a mostrare tutte le sue qualità: forza fisica, abilità nel gioco aereo, dinamismo e grande capacità di andare ad inserirsi senza palla.

Diversa, invece, la seconda esperienza di Pogba con la maglia bianconera; il suo ritorno, infatti, non è stato come ci si aspettava. Tre problemi fisici che gli hanno impedito di dare il contributo sperato alla causa della Juventus. Come numero dieci, però, è senza dubbio un giocatore dalle grandi qualità tecniche che ha saputo far innamorare i propri tifosi.