Pogba, la Juventus spinge per il taglio: colloquio con Giuntoli

Proseguono le discussioni in casa Juventus per Pogba: i bianconeri parlano con il francese per convincerlo al taglio

Mercato rimasto in sospeso, per il momento, quello della Juventus, che come dichiarato dal direttore sportivo Giuntoli deve pensare prima alle uscite per poter poi eventualmente affrontare eventuali investimenti in entrata. La squadra di Allegri intanto lavora sul campo e si prepara ai primi appuntamenti di rilievo della sua estate, quelli della tournée statunitense per la quale i bianconeri sono in partenza domani. Con la situazione legata a Paul Pogba tutta da definire.

Il centrocampista francese, dopo una stagione da incubo, si sta allenando per recuperare quanto prima la condizione fisica, ma al momento il suo ritorno in campo non è nell’orizzonte immediato. Ecco perché, come riporta ‘Tuttosport’, soltanto oggi verrà presa una decisione definitiva sulla possibilità di aggregarlo al gruppo per la trasferta oltre oceano, dove ci saranno le sfide con Barcellona, Milan e Real Madrid.

Quanto filtra, è che il giocatore possa effettivamente partire per lavorare in gruppo, ma non si sa se potrà effettivamente scendere in campo. Impossibile contro il Barça, improbabile con i rossoneri, qualche possibilità in più per il 3 agosto contro il Real. Il problema legato alle sue condizioni fisiche resta di attualità e per questo la Juventus vuole correre ai ripari.

Juventus, Pogba diventa un caso: negoziazione in corso per l’abbassamento dell’ingaggio

Dopo aver disputato 161 minuti appena in tutta la scorsa stagione, la Juventus sa che l’ingaggio di Pogba è poco sostenibile, specie se anche stavolta il suo impiego dovesse avvenire a singhiozzo. Ecco perché la Juventus sta ‘trattando’ per una soluzione che possa alleviare la situazione delle proprie casse.

Sempre stando a quanto riportato dal quotidiano torinese, Giuntoli avrebbe avuto un colloquio esplorativo con l’entourage di Pogba per un taglio delle cifre. Le ipotesi sono un rinnovo di contratto con spalmatura del totale o una ridefinizione di parte fissa e bonus. Attualmente, al netto, Pogba guadagna 8 milioni più bonus. Per adesso, la questione è stata solamente esposta, senza entrare pienamente nel merito. Nei prossimi giorni, il tutto potrebbe essere approfondito, anche sulla base delle risposte sul campo di allenamento da parte del giocatore.