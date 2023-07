Pioli li fa fuori: due attaccanti messi alla porta dal Milan

Prima amichevole per i rossoneri contro il Lumezzane: le scelte del tecnico non lasciano dubbi

Il segnale è chiaro. Ora non ci sono più dubbi, Divock Origi e Ante Rebic sono stati messi alla porta dal Milan.

Nonostante l’assenza dei tanti nazionali, il belga e il croato non prenderanno parte al match, in programma a Milanello, contro il Lumezzane. Si tratta della prima amichevole in vista della nuova stagione: out anche Caldara e Lazetic, pronti anche loro a fare le valigie.

C’è, invece, Junior Messias, che può finire al Torino, ma giocherà titolare, completando il reparto offensivo con Christian Pulisic e Lorenzo Colombo. Il giovane centravanti prenderà parte alla tournée americana, con l’obiettivo di riuscire a convincere Stefano Pioli. La sua rincorsa verso la conferma parte proprio oggi.

Milan-Lumezzane, le scelte ufficiali di Stefano Pioli

Esclusi Origi e Rebic, andiamo ora a vedere quelle che sono state le scelte di Stefano Pioli per questa gara amichevole.

Il match sarà interessante anche perché il Milan giocherà col 4-3-3: a centrocampo così vedremo all’opera Loftus-Cheek con Pobega e Krunic, in attesa di Reijnders che questo pomeriggio non sarà nemmeno in panchina. La formazione titolare è completata dalla difesa a quattro, composta da Calabria, Tomori, Gabbia e Florenzi, davanti a Sportiello.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Messias, Colombo, Pulisic. A disp: Mirante, Nava, Bartesaghi, Simic, Nsiala, Paloschi, Adli, Zeroli. Malaspina, Romero, Longhi, Cuenca, Magni, Siman. All. Stefano Pioli.