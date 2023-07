I centrocampisti più forti della storia dell’Inter: uno non se lo ricorda più nessuno

L’Inter ha sempre avuto, nella sua storia, centrocampisti di assoluto livello; tra questi troviamo, senza dubbio, Barella.

Inzaghi, nella prossima stagione, potrà contare su Frattesi; il centrocampista azzurro andrà a rinforzare un centrocampo che, dopo la partenza di Brozovic, aveva bisogno di un nuovo innesto.

Parlando sempre di centrocampo, l’Inter ha sempre avuto giocatori (in questo ruolo) di grandissima qualità; calciatori che sono riusciti a lasciare un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi nerazzurri.

Evaristo Beccalossi

Iniziamo, nel parlare, dei migliori centrocampisti che hanno giocato nell’Inter con Evaristo Beccalossi; ha vestito la maglia nerazzurra dal 1978 al 1984, un calcio completamente diverso da quello a cui siamo abituati.

Il centrocampista era in grado di cambiare il corso della partita con la sua straordinaria qualità tecnica; con i suoi dribbling, infatti, riusciva a mettere in difficoltà gli avversari e creare situazioni di grande pericolo.

Youri Djorkaeff

Ha vestito la maglia dell’Inter dal 1996 al 1999 e veniva impiegato come trequartista alle spalle del centravanti per via delle sue incredibili qualità tecniche.

Possiamo, infatti, andare a sottolineare come Djorkaeff fosse molto abile nel liberarsi dalla marcatura avversaria e nell’andare a creare la superiorità numerica con i suoi uno contro uno. Tra le linee riusciva a mettere un grande difficoltà la difesa avversaria.

Juan Sebastian Veron

Centrocampista argentino che ha vestito la maglia dell’Inter per sole due stagioni riuscendo, però, a dimostrare tutte le sue qualità e a meritare un posto speciale nel cuore dei tifosi nerazzurri.

Veron era un giocatore di enormi qualità; poteva essere impiegato come esterno di centrocampo, mezzala offensiva o trequartista alle spalle dell’attaccante. Dotato di grande visione di gioco, riusciva a far partire l’azione con estrema qualità; i suoi passaggi erano sempre precisi e in grado di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Luis Figo

Giocatore con una qualità fuori dal comune; Luis Figo poteva essere impiegato come mezzala offensiva, esterno di centrocampo ma anche trequartista alle spalle del centravanti.

All’Inter dal 2005 al 2009 (ha realizzato undici gol e ventinove assist), il talento portoghese era molto abile nell’uno contro uno e nell’andare a creare la superiorità numerica; i suoi cross sono risultati determinanti in più di una circostanza. Tra le sue caratteristiche più importanti ricordiamo la capacità nel battere angoli e punizioni con estrema efficacia.

Esteban Cambiasso

Ha vestito la maglia dell’Inter dal 2004 al 2014 andando a vincere diversi trofei; Cambiasso è stato anche il centrocampista del triplete nerazzurro vivendo, con Mourinho, una delle stagioni migliori della sua carriera.

Giocatore completo sotto tutti i punti di vista; dinamico, fisico, abile sia in fase di interdizione sia sotto l’aspetto offensivo grazie alla sua straordinaria capacità nell’inserimento senza palla. Centrocampista che ha lasciato un ricordo indelebile nella mente dei tifosi nerazzurri.

Dejan Stankovic

Quando si parla di Stankovic viene il mente il meraviglioso gol, realizzato da centrocampo, contro lo Schalke in Champions League. Ha vestito la maglia dell’Inter dal 2004 al 2013 diventando uno dei giocatori più apprezzati dal pubblico nerazzurro.

Giocatore tatticamente duttile dal momento che poteva andare a ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale sia di esterno in un centrocampo a quattro ma anche quello del trequartista alle spalle della prima punta. Tanta qualità nei piedi e capacità di far male con i tiri dalla distanza.

Patrick Viera

Passiamo, ora, a Patrick Vieira che ha vestito la maglia dei nerazzurri dal 2006 al 2010 vincendo cinque trofei. Il classe 1976 è stato uno dei centrocampisti più forti della sua epoca.

Vieira era particolarmente forte dal punto di vista fisico e questo fondamentale lo metteva al servizio della propria squadra; giocatore abile dal punto di vista aereo riusciva a gestire molto bene il pallone. Passaggi, tiri dalla distanza e inserimenti senza palle alcune caratteristiche di un centrocampista completo.

Thiago Motta

Uno dei centrocampisti migliori della sua generazione considerando la capacità di andare a gestire tempi e ritmi di gioco; Thiago Motta, in mezzo al campo, riusciva a prendere le redini della propria squadra e dare il giusto equilibrio nel corso della partita.

Ha giocato nell’Inter dal 2009 al 2012 lasciando un bellissimo ricordo ai tifosi nerazzurri; oltre alla grande capacità tecnica era dotato di grande forza fisica e di intelligenza tattica. Caratteristica che gli permetteva di vedere lo sviluppo del gioco prima degli altri.

Nicolò Barella

Concludiamo questa speciale classifica con Barella, attuale centrocampista dell’Inter e tra i migliori nel suo ruolo nel massimo campionato italiano. Giocatore dinamico, dotato di ottima corsa e con la possibilità di andare a ricoprire entrambe le fasi di gioco.

Barella, infatti, può andare ad aiutare il reparto arretrato grazie alla sua capacità di interdizione ma, allo stesso tempo, è tra i migliori nell’inserimento senza palla. L’Inter non può fare a meno del centrocampista azzurro che rappresenta una soluzione offensiva in più nel corso della stagione.