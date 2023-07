Assist giallorosso alla Juventus: altro esubero piazzato

Assist a sorpresa alla Juventus sul fronte cessioni: un esubero sarebbe sempre più vicino all’addio. Tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus ruota attorno alle cessioni. È questa l’attuale priorità di Giuntoli e della dirigenza bianconera, impegnata a piazzare i diversi esuberi presenti nella folta rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

“Ad oggi il mercato della Juve è finito, perché non sappiamo quante competizioni giocheremo e stiamo lavorando alle uscite e nient’altro. – ha annunciato Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione – Io sono appena arrivato ma il club si è già mosso in maniera straordinaria, perché a giugno ha confermato, e non era semplice e scontato, Rabiot che è uno dei centrocampisti più forti del mondo. Ha preso Weah e ha riscattato Milik. In questo momento abbiamo tanti giocatori, in tanti ruoli, e dobbiamo razionalizzare la rosa”.

Come noto, uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Denis Zakaria. Juventus e West Ham sono in trattativa per il centrocampista svizzero reduce dal prestito al Chelsea, ma nelle ultime ore starebbe avanzando un altro club a sorpresa.

Calciomercato Juventus, per Zakaria spunta il Lens

Secondo quanto riferito dal giornalista Ignazio Genuardi, il Lens sarebbe piombato su Zakaria. Anche la società francese ha messo nel mirino l’ex Borussia Monchengladbach in uscita dai bianconeri.

Come riportato dal giornalista, i francesi hanno un vantaggio rispetto al West Ham: mentre gli Hammers tardano a trovare l’accordo con la Juve per il prestito, infatti, il Lens potrebbe accontentare il club bianconero attraverso una formula di trasferimento a titolo definitivo. Zakaria, dunque, potrebbe diventare giallorosso e vestire la maglia del Lens.