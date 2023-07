Un solo anno, ma che impatto: Onana ha conquistato l’Inter e gli interisti

Andre Onana, estremo difensore ormai del Manchester United, lascia l’Inter dopo soltanto una stagione: ripercorriamo la sua esperienza in nerazzurro e le ultimissime notizie di calciomercato

E’ arrivato fra mille dubbi, a parametro zero, nella scorsa estate di calciomercato. Stiamo parlando di Andre Onana, estremo difensore nativo del Camerun, che in una stagione ha conquistato l’Inter e gli interisti ed ora è praticamente un nuovo giocatore del Manchester United.

Una sola annata a Milano da parte dell’ex giocatore dell’Ajax, reduce da una squalifica per doping, che però è bastata per far capire al mondo del calcio il valore del classe 1996 che, per oltre 50 milioni di euro, ora affronterà una nuova avventura in Premier League. Eppure, quando è arrivato, molti erano titubanti, a partire da Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter infatti, all’inizio della stagione, aveva deciso di continuare a puntare su Samir Handanovic, ma la Champions League è stata decisiva! La buona prestazione contro il Bayern Monaco, nonostante i due gol subiti, e, soprattutto, il clean sheet con il Barcellona hanno poi convinto Inzaghi a puntare su di lui in maniera stabile. Un cambio di rotta forte che ha fatto svoltare anche la stagione dell’Inter.

Onana si è preso l’Inter e poi l’ha dovuta lasciare: le strane logiche del calciomercato

L’offerta, decisamente irrinunciabile soprattutto per un portiere da parte del Manchester United, ha portato l’Inter a lasciar andare Onana dopo soltanto una stagione. L’eredità che lascia il camerunense è quella di 19 clean sheet in 41 presenze e un ruolino di marcia da record in Champions League, con ben 8 porte inviolate in 11 presenze. Numeri spaziali per un portiere arrivato fra mille dubbi, ma che, oltre alla tecnica, è riuscito a distinguersi anche per la grandissima personalità.

L’ultimo esempio è riconducibile all’ultima gara in nerazzurro, la finale di Champions League contro il Manchester City, quando Onana ha praticamente giocato da centrocampista per recuperare il risultato e si è reso protagonista di un battibecco che ha fatto infiammare i tifosi con Erling Braut Haaland.