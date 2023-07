Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 19 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 19 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Inter, così perdi i gol“, questa l’apertura odierna della Gazzetta dello Sport. Thuram e (forse) Morata non possono bastare. Milan, due colpi allo sprint: ecco Danjuma e Musah. Mercatone Juve: nessun incedibile per i bianconeri. Napoli, il nodo Osimhen.

L’apertura del Corriere dello Sport: “Morata: ora tocca ai Friedkin“, si accende la sfida per il centravanti. Osimhen come una star: il Napoli riabbraccia Victor a Dimaro. Giuntoli rafforza Allegri: “Condottiero di talento, Max è perfetto per la Juve”.

Così apre il quotidiano Tuttosport: “La sfida di Giuntoli“, vendere e vincere per il nuovo corso della Juventus. Morata, un passo verso l’Inter: ma la Juve non molla. Toh, pure Ricci ora ha un prezzo: Lotito ci prova per il talento del Torino.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 19 luglio 2023

L’Equipe dedica la prima pagina al mercato del Paris Saint-Germain, a caccia di un centravanti: “Paris veut du 9“. Osimhen, Vlahovic e Kane nel mirino del PSG per l’attacco. A proposito del club parigino, il Real Madrid continua il pressing su Mbappe e ultimatum: “Fecha limite, 31 luglio“, titola il quotidiano spagnolo AS.