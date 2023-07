Firma con i rossoneri: 15 milioni e addio Juventus

Un giovane terzino spagnolo accostato alla Juventus potrebbe finire per vestirsi di rossonero. Il Bournemouth fa sul serio: le cifre

Non si fermerà di certo all’arrivo di Timothy Weah il mercato sulle corsie esterne da parte della Juventus, che con Giuntoli al timone ha bisogno di cambiare rotta. Arduo il compito del nuovo dirigente bianconero, che dovrà riportare in auge la compagine piemontese anche a suon di colpi di mercato.

Tra gli obiettivi della Juventus c’è anche quello di potenziare le fasce ben al di là del solo arrivo di Weah. Servirà almeno un terzino su cui costruire il futuro della corsia e non mancano i nomi che in queste settimane sono stati accostati ai bianconeri. Un profilo per il post Cuadrado è anche quello del talentuoso Ivan Fresneda, terzino del Real Valladolid, che ha vissuto una buona annata nonostante la retrocessione di squadra.

22 presenze in Liga nell’ultima stagione per il classe 2004 che ha ben impressionato per gamba, passo e qualità, mostrando anche ampi margini di miglioramento. Fresneda ha peraltro anche preso parte all’Europeo di categoria con la maglia della Spagna U19 arrivando fino alla semifinale, giocata per 90 minuti e persa contro l’Italia.

Calciomercato Juventus, il Bournemouth fa sul serio per Fresneda: i rossoneri non mollano

Fresneda, che in Italia era stato associato anche al Milan, potrebbe però continuare il proprio percorso all’estero cambiando paese, ma senza passare dalla Serie A. Prende infatti sempre più corpo la strada che porterebbe in Premier League.

Secondo quanto evidenziato da ‘Football Insider’ un’offerta del Bournemouth da circa 15 milioni di sterline (sui 17,3 milioni di euro) potrebbe bastare per strappare Fresneda alla concorrenza. La retrocessione del Valladolid può forzare la mano e il fattore economico potrebbe quindi non essere un problema per la società rossonera d’Inghilterra.

Iraola, tecnico della compagine di Premier, conosce inoltre il classe 2004 e il suo talento, fermo restando che dovrà affrontare anche la concorrenza di Borussia Dortmund, Real Madrid e Barcellona. Il Bournemouth è pronto però ad aggiudicarsi Fresneda che potrebbe avere un percorso di crescita più rapido in prima squadra in rossonero piuttosto che in una big altrove.