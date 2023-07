Blitz improvviso: si chiude l’affare tra Roma e Milan

Affare improvviso tra Roma e Milan: l’indiscrezione e tutti i dettagli. Importanti aggiornamenti di calciomercato

Si profila un possibile affare a sorpresa tra Roma e Milan. Il club rossonero avrebbe messo gli occhi sul talento giallorosso.

Si tratta di Giacomo Faticanti, fresco campione d’Europa con l’Italia Under 19. Secondo quanto riportato da ‘gazzettaregionale.it’, il promettente classe 2004 lascerà la Roma in questa sessione di mercato. Il centrocampista sarà ceduto, con ogni probabilità a titolo definitivo, e diverse big hanno già preso informazioni. Come riferisce il portale, sulle sue tracce ci sono Barcellona e soprattutto Milan. Al momento, però, il club che avrebbe mostrato maggiore interesse per il giovane è il Club Brugge.

Calciomercato, Faticanti dalla Roma al Milan: l’indiscrezione

Faticanti è reduce dalla vittoria della Coppa Italia con la Primavera giallorossa, dalla medaglia d’argento nel Mondiale Under 20 e dal trionfo con l’Italia Under 19 di pochi giorni fa.

Per lui, però, non sembra esserci posto nella Roma e in prima squadra. Nonostante il pressing di club esteri, Faticanti potrebbe prediligere la pista italiana ed una big del calibro del Milan. I rossoneri sono alla finestra e potrebbero presto strappare il promettente classe 2004 alla Roma.