Melissa Satta, le vacanze iniziano col botto: bikini spaziale

Melissa Satta si gode le vacanze in Sardegna con il suo Matteo Berrettini, la showgirl in forma smagliante in bikini

La stagione estiva sta entrando nel pieno, che per molti, specialmente i vip, significa il pieno delle vacanze. Momenti che naturalmente vengono condivisi con la community dei propri fan sui social e tra le bellezze più attese e acclamate in questo senso non poteva che esserci Melissa Satta.

La modella e showgirl è da sempre una delle presenze femminili più affascinanti per tutta la community. 37 anni, l’ex velina di Striscia la Notizia non passa decisamente mai inosservata e nel corso degli anni ha raccolto sempre ammirazione smisurata da parte dei suoi numerosissimi fan (ormai vicina ai 5 milioni di followers su Insragram).

In questo periodo, poi, è tornata prepotentemente sotto le luci dei riflettori, per la sua chiacchierata relazione con il tennista Matteo Berrettini, che ha attirato su di lei non poche critiche e numerosi messaggi polemici sopra le righe. Al punto da costringerla a scendere in campo per rivendicare il proprio diritto di vivere la sua vita privata a testa alta. In ogni caso, la coppia, dopo che l’azzurro ha disputato Wimbledon fermandosi agli ottavi di finale contro il fenomeno Carlos Alcaraz, si sta godendo adesso finalmente un po’ di meritato relax.

Melissa Satta, la posa statuaria in barca è già lo scatto cult dell’estate: che curve

Melissa non poteva che scegliere il mare di casa, quello della amata Sardegna. E sul suo profilo Instagram ha lasciato subito il segno con una serie di scatti da favola.

La posa in bikini come sempre mette in evidenza un fisico dalla silhouette sinuosa e insieme statuaria. Gambe perfette e soprattutto una scollatura esplosiva, in barca Melissa si gode sole e mare, insieme al figlio, ad alcuni amici, e proprio a Berrettini, con il quale scatta un paio di foto di grande tenerezza e complicità. Le critiche da parte degli haters, a dirla tutta, non mancano purtroppo nemmeno in questo caso, ma i like e gli incoraggiamenti da parte della maggior parte della platea si fanno sentire e provano a sovrastarle.