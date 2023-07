La Juventus aggira l’ostacolo Bonucci: affare in prestito

La Juventus deve risolvere la ‘grana’ Bonucci: colpo in prestito per i bianconeri per ovviare alla situazione del difensore

Dodici stagioni e un contributo consistente fornito all’epopea della Juventus dello scorso decennio. Ma tutte le storie finiscono e Leonardo Bonucci, nella prossima stagione, non sarà in campo con la maglia bianconera, dopo la decisione del club e comunicata al giocatore di metterlo fuori rosa.

Il difensore, ad oggi, è però ancora un tesserato bianconero e si è recato puntualmente all’appuntamento al J Medical per le visite di rito prima dell’inizio della stagione, iniziando ad allenarsi con gli altri esuberi juventini. L’ex capitano è stato messo alla porta, la Juventus attende che spunti per lui una sistemazione adeguata, ma l’impressione è che per adesso il giocatore non sia intenzionato a lasciare il club. Un problema per Allegri, Giuntoli e soci, con l’ingaggio da 6 milioni e mezzo di euro che continua a pesare sulle casse societarie.

Juventus, il dopo Bonucci arriva da casa Guardiola: sondaggi in corso

Per ovviare, la Juventus deve battere strade e strategie di mercato alternative. Un giocatore per rinforzare la linea difensiva bianconera sarebbe già stato individuato nei panni di Aymeric Laporte, spagnolo del Manchester City.

L’ex Athletic Bilbao è stato dichiarato cedibile dalla sua società, che attende proposte di un certo rilievo. La richiesta rimane intorno ai 30 milioni di euro, troppi al momento per la Juventus, che però starebbe provando a convincere i britannici con una richiesta di prestito (magari oneroso), di cui ha riferito ‘La Stampa’, per rimandare il pagamento al prossimo anno con successivo riscatto. A quel punto, con il contratto di Bonucci comunque esaurito, il problema sarebbe risolto.