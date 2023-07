Juventus, Frabotta piace al Palermo: si lavora sulla formula | CM.IT

Il mercato della Juventus è focalizzato sulle cessioni. Tra i giocatori che non rientrano nel progetto di Allegri c’è Frabotta, finito nel mirino del Palermo

Prosegue il grande lavoro di Cristiano Giuntoli per sfoltire la rosa della Juventus. Il nuovo football director bianconero ha il compito di piazzare i giocatori in esubero rispetto al progetto che ha in mente Massimiliano Allegri. Nella lista dei partenti c’è anche Gianluca Frabotta.

Tornato a Torino dopo il prestito al Frosinone, il 24enne terzino sinistro romano sembrava dovesse raggiungere Andrea Pirlo, che ai tempi della Juventus gli diede molto spazio in Serie A, a Genova sponda Sampdoria. Ma i blucerchiati hanno ufficializzato oggi l’acquisto a titolo definitivo di Antonio Barreca dal Cagliari in quello stesso ruolo. Campo libero, quindi, per l’altro club interessato a Frabotta, ossia il Palermo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i rosanero stanno cercando di trovare un accordo sulla formula del trasferimento: l’idea dei siciliani è quella di prendere l’esterno mancino in prestito con diritto di riscatto, mentre la Juve vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Serie A della squadra di Corini. L’alternativa porta a Di Chiara della Reggina, sul quale c’è però la concorrenza del Bari.