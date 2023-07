Fra certezze e buchi: riparte così la difesa dell’Inter di Inzaghi

La nuova difesa dell’Inter di Simone Inzaghi riparte da qualche certezza, ma molti dubbi: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Nella parte finale della scorsa stagione, dopo aver visto fermarsi a lungo termine per infortunio Milan Skriniar, difensore centrale che ha scelto il PSG a parametro zero, l’Inter di Simone Inzaghi ha trovato una difesa di ferro che l’ha condotta fino alla finalissima di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, ultimo atto sul rettangolo verde prima della finestra estiva di calciomercato.

Davanti ad Onana, che è praticamente ormai un nuovo giocatore del Manchester United, c’erano tre calciatori italiani: Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Il primo, ovviamente confermato, resterà verosimilmente in quel ruolo anche nella prossima annata visto l’arrivo di Cuadrado. Acerbi è stato riscattato dai nerazzurri che hanno pagato il suo cartellino alla Lazio, mentre Bastoni ha rinnovato il contratto con l’Inter e si conferma una delle prossime bandiere della società meneghina. Poi c’è stata la conferma di de Vrij, mentre D’Ambrosio ha lasciato Milano, così come il precedentemente accennato Skriniar. In compenso è arrivato Bisseck, gigante giovanissimo tedesco per il quale l’Inter ha versato i 7 milioni di euro della clausola rescissoria all’Aarhus.

Gli obiettivi dell’Inter: ecco cosa manca e chi può arrivare

Fra gli obiettivi dell’Inter il nome in cima alla lista è senza dubbio quello di Merih Demiral, difensore centrale turco dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. L’ex Juventus ha rotto i rapporti con il tecnico orobico, ma vanno accontentate le richieste dei bergamaschi, che non sembrano indirizzate a scendere sotto i 20 milioni di euro per il cartellino di Demiral.

Sullo sfondo attenzione al nome di Chalobah, difensore del Chelsea, più volte accostato all’Inter nelle ultime finestre di calciomercato. Infine, sui social network, Twitter in particolare, dopo l’arrivo di Cuadrado molti hanno immaginato un tentativo dei nerazzurri anche per Bonucci, in uscita dalla Juventus. Un’ipotesi che non trova nessun riscontro e, visti anche i precedenti nonostante l’affare Cuadrado, sembra totalmente inverosimile.