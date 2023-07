Super offerta, Spalletti dice sì e torna subito in panchina

Luciano Spalletti e un ritorno in panchina più vicino di quel che sembra: l’allenatore avrebbe dato il suo assenso a una proposta importante

Il Napoli campione d’Italia 2022/2023 ha visto esibirsi in campo tanti protagonisti importanti e decisivi, ma forse l’attore fondamentale è stato lui, Luciano Spalletti. L’allenatore toscano ha realizzato il suo sogno di vincere lo scudetto, a 64 anni, allenatore più vecchio a riuscirci nel campionato italiano, e ha trascinato un ambiente e una squadra che inseguivano questo traguardo da moltissimo tempo.

Alla fine della scorsa stagione, molta commozione per tutti e una scelta difficile, ma presa in piena consapevolezza, da parte dell’allenatore di Certaldo, di lasciare la panchina partenopea nonostante un anno restante di contratto. Aveva dato tutto, Spalletti, nel suo biennio all’ombra del Vesuvio, e sentiva di non poter dare ulteriormente il massimo, nell’anno della difficile riconferma.

Il Napoli così è ripartito da Rudi Garcia. E Spalletti? Si è preso una meritata pausa, anche se parlando spesso a favore di microfono o telecamere ultimamente. Prima spiegando che non avrebbe mai potuto accettare una eventuale proposta della Juventus e poi chiarendo che aveva delle cose da sistemare, ma che non aveva mai parlato realmente di ‘anno sabbatico’. Dunque, potremmo rivederlo in panchina prima di quanto si pensi. E per lui spunta una destinazione piuttosto suggestiva.

Anche per Spalletti la tentazione dell’Arabia: arriva l’apertura

Nel mercato così profondamente segnato dall’ingresso in scena dell’Arabia Saudita, anche a Spalletti, da questo punto di vista, è arrivata una proposta. A cui da parte sua ci sarebbe stato un primo assenso.

Secondo il giornalista Rudy Galetti, Spalletti avrebbe dato una prima approvazione verbale alla proposta dell’Al Ahli. Anche se la squadra che finora, in questo mercato, ha acquistato Mendy e Firmino, intenderebbe in questo momento temporeggiare. Spalletti infatti non sarebbe la prima opzione del club, ma lo sarebbe Marco Silva, tecnico del Fulham, che non avrebbe ancora dato invece la sua risposta.